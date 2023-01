Métro B arrêté, réseau TCL fermé à 20h30, journée de galère le 31 janvier à Lyon

La grève du 31 janvier contre la réforme des retraites sera synonyme de galère pour les usagers des TCL. Entre l’arrêt du métro B et la fermeture du réseau à 20h30, le trafic devrait être "perturbé".

À 24 heures du coup d’envoi de la deuxième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, l'ampleur des perturbations attendues sur le réseau TCL a été dévoilée par Keolis, l’exploitant des transports en commun. Alors que le cortège de manifestants doit s’élancer à 14 heures de la Manufacture des tabacs, dans le 8e arrondissement, avant de descendre le cours Gambetta en direction de la place Bellecour, perturbant la circulation, les Lyonnais devront aussi prendre en compte l’adaptation du trafic TCL dans leurs déplacements.

Les lignes de métro, de tram et de bus seront impactées. Certaines lignes sont supprimées, d'autres voient leurs fréquences allégées alors que tout le réseau fermera ses portes à 20h30 .

Le métro B à l’arrêt

Sur les quatre lignes du réseau de métro, la ligne B sera la plus impactée et restera fermée toute la journée . Des bus relais seront mis en place de 5h à 20h30, avec une fréquence de 10 minutes pour pallier cette fermeture. Les lignes A et D seront moins perturbées, mais verront tout de même leur fréquence modifiée.

La ligne A circulera avec une fréquence de 4 min

La ligne D circulera avec une fréquence de 3 minutes

La ligne C circulera normalement

Le funiculaire F1 ne circulera pas

Le funiculaire F2 circulera normalement

[Info voyageurs] ⚠️Mouvement social national⚠️

◾ Des perturbations sont à prévoir 🔸 mardi 31 janvier 🔸

Les trams peu impacté

Seul le tram T7 ne circulera pas ce mardi 31 janvier. Toutes les autres lignes fonctionneront normalement, avec des fréquences différentes :

T1 - fréquence de 10 à 15 minutes

T2 - fréquence de 10 à 15 minutes

T3 - fréquence de 15 à 22 minutes

T4 - fréquence de 15 minutes

T5 - fréquence de 20 à 25 minutes

T6 - fréquence de 15 à 20 minutes

Une vingtaine de lignes de bus arrêtées

Côté bus, une vingtaine de lignes ne fonctionneront pas ce mardi : C6E, C15E, 7, 14, 15E, 16, 17, 34, 50, 50E, 57, 67, 76, 78, 81, 95, S1, S4, S9, S11, S12, Zi8 . Toutes les autres lignes fonctionneront, avec pour certaines une fréquence allégée ou un parcours modifié. Tous les détails sont à retrouver sur le site des TCL.

Parcours modifié

La ligne C12 circule uniquement entre « Hôpital Feyzin Vénissieux » et « Jean Macé » ;

La ligne C25 circule uniquement entre « Gare Part Dieu Vivier Merle » et « Saint-Priest Plaine de Saythe » ;

La ligne 35 circule uniquement entre « Vénissieux le Charréard » et « Jean Macé » ;

La ligne 93 circule uniquement entre « Hôpital Feyzin Vénissieux » et « Porte des Alpes ».

Fréquence allégée

C1, C3, C5, C9, C11, C13, C15, C17, C18, C19, C20, C21, C24, C26, 2, 3, 8, 9, 10, 10E, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 37, 40, 43, 45, 46, 49, 52, 60, 62, 65, 68, 69, 73, 79, 80, 85, 86, 90, N100.