Radars de covoiturage à Lyon : 135 euros d'amende pour les conducteurs solo

Les radars qui surveillent les voies de covoiturage à Lyon sont effectifs depuis la mi-juillet sur la M6 et M7. Mais les verbalisations commenceront dès la fin du mois.

Détecter (ou non) la présence humaine à bord du véhicule. Tel est l’objectif des radars installés depuis la mi-juillet sur la M6 et M7 à Lyon. Grâce à deux caméras situées à hauteur de la vitre du véhicule, il est possible de savoir si le conducteur est solo ou accompagné. Les deux voies de covoiturage, qui jusqu’alors, peinent à convaincre par leur efficacité depuis leur instauration en 2020 sont donc contrôlées grâce à des radars thermiques. Ces derniers sont notamment capables de visualiser "l’ensemble du véhicule, même les enfants" grâce à la chaleur corporelle, expliquait Jean-Charles Kohlaas, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des déplacements à Lyon Capitale.

Lire aussi : À Lyon, les radars de covoiturages seront opérationnels en 2024

Losange blanc pour indiquer la voie réservée au co-voiturage

Ainsi, aux entrées de l’agglomération lyonnaise, des panneaux avec un losange blanc sont positionnés sur la voie la plus à gauche. Ils indiquent que le couloir ne doit être emprunté que si vous êtes accompagné.

135 euros d'amende dès la fin du mois

Si ces radars sont fonctionnels depuis la mi-juillet, la verbalisation des conducteurs solo ne commencera qu'à la fin du mois. Et l'amende sera salée : 135 euros si vous empruntez ces voies réservées au covoiturage.

Lire aussi : Covoiturage : le nombre d'inscrits sur la plateforme de la Métropole de Lyon a doublé