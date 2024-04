Le nombre d'inscrits sur la plateforme de covoiturage de la Métropole de Lyon a doublé en un an. Les aides financières vont être étendues pour favoriser davantage ce mode de déplacement.

La covoiturage continue de séduire les Grands Lyonnais. Selon la Métropole de Lyon, le nombre d'inscrits sur son application En Covoit' Grand Lyon a bondi de 11 000 à 25 500 en un an. Selon un premier bilan de l'application opérée par Karos, 55 % des inscrits covoiturent plus de cinq fois par mois et 32 % plus de dix fois par mois.

Les aides au covoiturage étendues

"Au total plus de 160 000 trajets ont été enregistrés en 12 mois sur En Covoit’ Grand Lyon, avec un rythme qui s’accélère. En novembre 2023 l’Observatoire national du Covoiturage indiquait qu’à Lyon le nombre de trajets quotidiens covoiturés avait été multiplié par 2,7 (+178%) entre octobre 2022 et octobre 2023", se félicite la Métropole de Lyon dans un communiqué de presse.

Et d'indiquer : "A partir du 2 avril, l’appli En Covoit’ Grand Lyon évolue pour devenir "En Covoit’ Rendez-vous". L’incitatif financier pourra bénéficier aux trajets en origine ou destination de la métropole de Lyon, mais aussi du territoire de la Communauté de communes de la Vallée du Garon. L’objectif est d’étendre peu à peu le périmètre des trajets éligibles à l’incitatif financier."