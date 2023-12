À Lyon, les radars de covoiturages seront opérationnels en 2024

Installés aux entrées de la M6 et de la M7, les radars thermiques pourront sanctionner les automobilistes non-autorisés circulants sur les voies de covoiturage dès le début d’année 2024.

L’exploitation des radars thermiques installés aux entrées de la M6 et M7 en octobre et novembre derniers a définitivement été adoptée lors du dernier conseil municipal le 21 décembre dernier. Les radars sont installés sur les voies de covoiturage placées dans les deux sens de circulation sur la M6, entre l’échangeur de La Garde à Dardilly (sortie n°33) et celui du Valvert à Tassin-la-Demi-Lune (sortie n°36), entre l’échangeur de Pierre-Bénite et celui de Confluence.

Une expérimentation jusqu’en 2025

Les deux voies de covoiturage, qui jusqu’alors, peinent à convaincre par leur efficacité depuis leur instauration en 2020 seront donc contrôlées grâce à des radars thermiques. Ils seront notamment capables de contrôler "l’ensemble du véhicule, même les enfants" grâce à la chaleur corporelle, expliquait Jean-Charles Kohlaas, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des déplacements à Lyon Capitale. Mais des questions subsistent encore. "La question est de savoir à partir de quel poids les enfants sont détectés. L’expérimentation permettra de le déterminer. L’État homologue les radars quand ils ont une marge d’erreur inférieure à 4 %. L’expérimentation doit donc permettre de tester quelle est la marge d’erreur", expliquait-il toujours.

L’expérimentation de ces radars dans la métropole lyonnaise se poursuivra jusqu’en fin d’année 2025. Elle doit notamment permettre d’évaluer si cela à un réel impact sur le bon-usage des voies de covoiturage. Les automobilistes ne respectant pas les règles s’exposeront à une amande de 90 euros, pouvant être majorées à 135 euros.

Pour rappel, du dimanche soir minuit au vendredi minuit, les voies de gauche de la M6 et de la M7 sont réservées aux véhicules transportant au minimum deux personnes, aux véhicules Crit’Air 0, aux taxis et au bus express.