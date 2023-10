Quoi de neuf à Lyon ?

On vous fait découvrir quatre nouvelles adresses lyonnaises

Bohème, chic et féminin

Bonne nouvelle : la marque française de prêt-à-porter féminin Stella & Suzie a choisi Lyon pour implanter sa quatrième boutique. Passionnée de mode depuis son plus jeune âge, la créatrice Margaux Minguez-Lahana aime jouer avec les imprimés, les étoffes, les formes et les volumes, et leur apporte une touche de romantisme et un zeste d’impertinence… Le résultat : des pièces colorées, tout aussi bohèmes qu’élégantes, avec une pimpante collection capsule renouvelée chaque mois. Petit plus : la fabrication se fait dans le respect du développement durable.

Maison Stella & Suzie – 5, rue Émile-Zola, Lyon 2e

La plus belle pour le jour J

La vocation de Luna Paige ? Proposer des robes de mariée qui s’adaptent à tous les budgets et à toutes les envies. Dans une ambiance intimiste et feutrée, vous découvrirez les différentes marques représentées – San Patrick, Pronovias, Rosa Clara… – ainsi qu’une grande diversité de modèles : coupes droites ou près du corps, formes princesse ou épurées… Mousseline de soie, tulle, crêpe, satin, mikado… Les matières sont belles et peuvent être travaillées avec de la dentelle, des paillettes… Cerise sur le gâteau : on peut personnaliser les robes en jouant sur les fentes, les décolletés, les boutons, les reliefs… Histoire de coller au plus près de la personnalité de la future mariée.

Luna Paige – 33, rue de la Charité, Lyon 2e

À fond la forme

Le Pilates Social Club est un nouvel espace dédié au pilates, et bien plus encore. Les aficionados de cette pratique y découvriront une salle avec des machines pour le pilates Reformer, et une autre pour le pilates sur tapis arrondis. Des cours de barre sculpt, de barre au sol ou encore de yoga sont aussi proposés, histoire de varier les plaisirs. Si vous n’êtes pas complètement équipé, vous pouvez acheter sur place accessoires de sport et vêtements de la marque. Sans oublier le bar à latte pour une petite pause rafraîchissante et gourmande. Les cours sont sympas, le lieu, accueillant et ouvert tous les jours, un système de pack permet de découvrir les disciplines à son rythme… Que demander de plus ?

Pilates Social Club – 41, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

Sport durable

Créée en 2018, Nosc, jeune marque de sport lyonnaise, ouvre sa première boutique passage Thiaffait. Avec un objectif : proposer des produits polyvalents dans le respect du développement durable. Afin de réduire au maximum son empreinte carbone, la marque a sélectionné ses ateliers de fabrication en France et au Portugal et mise sur des matériaux écoresponsables. Mention spéciale pour leur tee-shirt première couche fabriqué à base d’huile de ricin. Une véritable innovation textile dans un tissu très technique qui s’utilise aussi bien pour courir en ville que pour des activités de montagne. La boutique se veut véritable lieu de rencontre et de découverte, où chacun pourra échanger sur ses expériences sportives de running, yoga, randonnée…

Nosc Adventure Store – 19, rue René-Leynaud, Lyon 1er

Espace décoration

À mi-chemin entre une galerie d’art, une matériauthèque et un bel espace de vie, Mama Coco vous accueille en plein cœur du quartier d’Ainay. Vous vous en rendrez vite compte, ici, on aime les jolies choses, les objets hors du commun… Les inspirations sont à la fois bohèmes et poétiques, toujours qualitatives… Forts de leur solide expérience, la décoratrice Sandra Lacroix et l’architecte d’intérieur Franck Deust seront à votre écoute et vous accompagneront dans tous vos projets d’aménagement et de décoration. Leur ADN ? Bousculer les codes, privilégier le mélange des genres, être force de propositions mais aussi et surtout s’adapter à vos envies.

Mama Coco – 54, rue Franklin, Lyon 2e