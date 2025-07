A Givors, la transformation de la vallée du Gier se poursuit

Le 30 juin, la Métropole de Lyon a signé un projet partenarial concernant l'aménagement et la requalification des espaces dans la vallée du Gier.

Lundi 30 juin, la Métropole de Lyon, l'Etat et la commune de Givors ont officiellement signé un projet partenarial d'aménagement et de requalification des espaces dans la vallée du Gier. Son objectif : renouveler l'attractivité de la vallée. Le projet partenarial devrait également permettre d'être plus efficace dans les conduites des opérations publiques et privées.

Trois secteurs sont concernés : l'entrée de la ville et le centre-ville, la friche industrielle Fives-Lille et la zone commerciale de Givors 2 Vallées. Pour l'étude pré opérationnelle, la Métropole de Lyon a déboursé 205 000 euros.

Développer les activités économiques

Dans ce secteur, la Métropole de Lyon a fait l'acquisition du site "Famer" de 10 hectares. A travers ce lieu installé dans la friche Fives-Lille, la collectivité souhaite redéployer une activité économique.

La commercialisation des lots est d'ores et déjà lancée. La programmation se répartit sur 16 000m2 de quatre lots entre tertiaire et activité. Parmi eux, un premier lot de 4500m2 de tertiaire, un second de 5200 m2 avec 80% d'activité et 20% de tertiaire, un troisième de 500m2 de tertiaire et un dernier de 6000m2 d'industrie.

