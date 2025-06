Michele Kang, nouvelle présidente de l’Olympique Lyonnais. (Photo by Antoine Massinon / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce lundi matin la nomination de Michele Kang comme présidente. Michael Gerlinger devient lui directeur général.

C'était dans les tuyaux depuis la semaine dernière et l'annonce de la relégation en Ligue 2 du club lyonnais par la DNCG. Ce lundi matin, l'OL a annoncé d'importants changement dans son organigramme. John Textor démissionne de son poste de président et est remplacé par Michele Kang. Michael Gerlinger a lui été nommé directeur général du club. Le nouveau duo aura en charge de défendre le dossier du club lyonnais en appel devant le gendarme financier du football français.

"Michele est le choix idéal pour diriger l'OL dans la phase suivante et j'ai pleinement confiance en elle et en l'OL, qui sortiront plus forts sous sa direction", a déclaré Textor, cité dans le communiqué du club. Ce weekend, l'Américain avait expliqué vouloir se mettre en retrait de ses fonctions à l'OL pour se consacrer notamment au club de Botafogo au Brésil.

Michele Kang, qui siégeait déjà au conseil d'administration de l'OL depuis 2023, récupère également la casquette de PDG d'Eagle Football Group. Actionnaire majoritaire de l'équipe féminine de l'OL, Kang était présidente d'OL Lyonnes depuis mai 2023.

Le nouveau duo va défendre le club devant la DNCG

Michael Gerlinger, actuellement directeur sportif d'Eagle Football a lui été nommé directeur général de l'Olympique Lyonnais, poste laissé vacant depuis avril et la mise à l'écart de Laurent Prud'homme. "Figure très respectée dans l'administration du football européen, Michael apporte plus de deux décennies d'expérience dans les domaines de la gouvernance, des affaires réglementaires et des opérations sportives" explique la communiqué de l'OL. Passé notamment pendant 18 ans au Bayern Munich, le dirigeant allemand était pressenti depuis quelques jours pour incarner le futur de l'Olympique Lyonnais.

Un bouleversement dans l'organigramme du club lyonnais qui doit permettre à l'OL d'aborder de la meilleure des manières son rendez-vous crucial en juillet en appel devant la DNCG. Si John Textor semblait avoir épuisé tout son crédit auprès des instances du football français, ce nouveau duo Kang-Gerlinger a désormais la destinée du club entre ses mains.

