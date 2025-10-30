Lundi 3 novembre, la Ville de Lyon dévoilera le nom de deux des nouvelles personnalités lyonnaises prochainement ajoutées sur la Fresque de Lyonnais (1er).

Dans le cadre du projet de rénovation de la Fresque des Lyonnais, la Ville de Lyon avait demandé aux habitants de choisir six personnages de l'histoire lyonnaise à ajouter sur le mur du 1er arrondissement. Depuis, de nombreux noms avaient été cités pour rejoindre les 36 figures déjà représentées sur la façade. Après cinq mois d'attente, les deux premiers noms retenus devraient être annoncés lundi 3 novembre.

Selon les informations du Progrès, les noms de Lucie Aubrac, Claude-Marius Vaïsse ou Eugénie Brazier, cités de nombreuses fois, n'ont pas été retenus. Le maître d'oeuvre CitéCréation a en effet précisé que "l'idée était de retenir des nouvelles personnalités du territoire lyonnais vivantes." Uniques indications pour le moment, les deux nouveaux noms devraient donc être un homme et une femme encore en vie.

Changements d'étages

Par la suite, les six nouvelles figures seront disposées au rez-de-chaussée de l'œuvre. Elles prendront la place des cinq précédentes, qui seront alors déplacées à l'étage supérieur de la peinture.

