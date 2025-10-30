Incendie mortel à Lyon : un acte prémédité ? Un homme mis en examen pour assassinat

Le parquet de Lyon a mis en examen un suspect pour "assassinat" dans le cadre de l'enquête autour de l'incendie qui a tué quatre personnes le 20 octobre à Lyon.

Trois hommes ont été mis en examen dans le cadre de l'enquête portant sur l'incendie survenu dans le quartier de la Part-Dieu le 20 octobre dernier. Selon les informations de Lyon Mag, les trois individus ont été interpellés mercredi 29 octobre.

L'un des suspects a été mis en examen du chef d'assassinat, et placé en détention provisoire. Les deux autres individus ont été mis en examen pour non assistance à personne en danger et placés sous contrôle judiciaire.

Pour rappel, l'incendie s'était déclaré dans un cave squattée d'un immeuble situé rue André-Philippe dans le 3e arrondissement de Lyon. Quatre personnes, deux femmes et deux hommes y ont perdu la vie.

L'enquête avait été ouverte pour "homicides involontaires", mais il semblerait donc que les enquêteurs s'orientent vers un assassinat. Une information judiciaire a ainsi été ouverte.