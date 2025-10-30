Le salon des vins des vignerons indépendants revient à Lyon

La 4ème édition du salon de dégustation de vins Lyon Tasting s’est tenue les 9 et 10 octobre au Palais de la Bourse. © Albert de Monts

Du 30 octobre au 2 novembre, le salon des vins de vignerons indépendant se tiendra au sein de la Halle Tony Garnier à Lyon.

Près de 500 domaines viticoles seront réunis à la Halle Tony Garnier du 30 octobre au 2 novembre prochain à l'occasion du salon des vins des vignerons indépendants. 50 000 visiteurs sont attendus sur place pour découvrir l'univers des vins et le quotidien des vignerons français.

Seront présents pour cette 35e édition, des cavistes, des vignerons, des distributeurs, des sommeliers, ou encore des restaurateurs. Chaque vigneron présentera ses vins et son métier au public. Nouveauté cette année, le salon lance un espace dédié aux professionnels du secteur.

Pour rappel, le salon intervient dans un contexte viticole tendu, divaguant entre faibles rendements, baisse de la consommation et manque de personnel.

Les billets pour l'événement sont en vente au prix de six euros en tarif plein et à trois euros pour les étudiants. Un verre de vin sera offert à chaque visiteur.