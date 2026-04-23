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Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 24 au 26 avril

  • par Loane Carpano

    • Gospel, salon, cinéma... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à ne pas manquer pour ce week-end du 24 au 26 avril.

    Festival de gospel à Fourvière

    Des airs de gospel résonneront dans la crypte de la Basilique Notre-Dame-de-Fourvière dès ce jeudi 23 avril et jusqu'à dimanche. Chaque soir, des groupes amateurs ouvriront le bal avant de laisser place à des formations reconnues, venues de Lyon, de Paris, mais aussi de Lausanne. Pour ceux qui ne sont pas du soir, des activités, des masterclass et des animations seront organisées tous les jours sur le parvis.

    La programmation en lien.

    Festival Japan Touch Haru & Geek Touch

    Photo Japan Touch

    Avis aux amateurs de culture nipponne. Ce week-end, Eurexpo accueillera le festival Japan Touch Haru & Geek Touch. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir la richesse de la culture japonaise. Au programme de l'événement, des concerts, des shows, du cosplay, des jeux-vidéos, mais aussi des arts martiaux. Les gourmands pourront même se régaler autour d'un bon plat japonais.

    Plus d'informations ici.

    Le Printemps des Docks

    Crédit : Printemps des Docks

    Vous souhaitez changer votre intérieur pour le printemps. Ca tombe bien, le Printemps des Docks revient ce week-end à la Cité de la Gastronomie (2e arr.). Cette année, les thématiques à l'honneur sont la décoration, le mobilier et les bijoux. Il devrait y en avoir pour tous les goûts, puisque 80 exposants seront présents pour proposer leurs produits. Plusieurs animations, dont un atelier céramique, seront également de la partie.

    Toutes les informations en lien.

    Fête du printemps à la Station Mue

    station mue
    La station Mue dans le quartier de Confluence.

    Pour célébrer le retour des beaux jours, la Station Mue accueillera une grande "fête du printemps" samedi 25 avril. L'occasion de partager un moment aux pieds du grand "Caterpilou" de Confluence. Au programme notamment, une "Conflu’Enquête", des maquettes collaboratives, des ateliers ou encore du sport. La journée se conclura par "le bal des insectes" à 17 heures.

    Tout ce que vous devez savoir ici.

    Le festival Mauvais Gones

    Les Mauvais Gones

    Dernière activité du week-end à noter dans vos agendas. Depuis le 20 avril et jusqu'à dimanche, le cinéma UGC Ciné Cité Confluence met à l'honneur des films de gangster dans le cadre du festival"Mauvais Gones". En plus de la diffusion de films cultes, des soirées thématiques et des échanges avec des invités sont programmés. Pour l'occasion, les séances sont proposées au prix de huit euros.

    Plus d'informations dans cet article.

    Lire aussi : Quoi de neuf à Lyon ?

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