Alors que la suppression de la ZFE a été votée par l'Assemblée nationale, celle-ci ne semble pas encore avoir eu d'effet sur le marché des véhicules d'occasion.

Le mardi 14 avril dernier, l'Assemblée nationale adopté la loi sur la "simplification de la vie économique", entrainant la suppression des zones à faibles émissions (ZFE). Dans la métropole de Lyon, cet "outil de lutte contre la pollution", pour reprendre les mots de Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, était en vigueur depuis 2020 pour les professionnels, et septembre 2022 pour les particuliers. Une décision qui divise les politiques, entre une Métropole passée à droite favorable à sa suppression, et une mairie de Lyon écologiste, farouchement opposée.

Avec cette suppression, les automobilistes ne devraient donc plus avoir besoin de changer leur voiture au profit d’un véhicule moins polluant pour pouvoir circuler. Plus encore, selon nos confrères du Monde, près d’un quart des véhicules les plus polluants immatriculés autour des métropoles de Montpellier, de Grenoble, de Paris et de Lyon pourraient ainsi circuler à nouveau sans aucune restriction.

Seulement une semaine après la suppression des ZFE, on pourrait imaginer que les automobilistes se tourneraient à nouveau vers les véhicules d’occasion. Actuellement, le marché est en peine. En janvier 2026, seulement 416 960 immatriculations ont été enregistrés dans l'hexagone, soit une chute de 9,8 % par rapport à janvier 2025, indiquait le baromètre annuel d’Autoscout24. Alors qu’en est-il vraiment ?

"Le vrai sujet, c'est la hausse du prix de l'essence"

À première vue, difficile d'établir un constat si rapidement. Chez Auto Exclusive SAS, concessionnaire dans le 6e arrondissement de Lyon, "pas de sursauts de la part des clients", explique son gérant. "Actuellement, la tendance est plutôt à l'électrique, car les consommateurs ont peur de l'instabilité du prix de l'essence. Il y a plusieurs autres facteurs qui conditionnent les achats. Les véhicules d'occasion, qui ont des vignettes Crit'Air 2 ou 3, nécessitent un coût de fonctionnement élevé par exemple" argumente-t-il.

Un constat partagé par Nicolas, vendeur chez Central Autos à Saint-Genis-Laval. "La suppression de la ZFE va ouvrir le champ des possibles pour les véhicules d'occasion. Quand on vous dit que pour 10 000 euros, vous pouvez circuler à Lyon, les affaires vont se faire naturellement. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Le vrai sujet, c'est la hausse du prix de l'essence, et le fait que les gens hésitent à passer à l'électrique", analyse-t-il.

A Transakauto, dans le 8e arrondissement, l'optimisme est de rigueur. S'il "espère" un sursaut des ventes, ce vendeur n'a pas encore senti un regain d'intérêt de la part de ses clients. Pourtant, il se veut plutôt confiant : "Je pense que les gens vont être moins réticents à acheter des véhicules diesel. Pour nous, c'est une bonne nouvelle cette suppression."

"On aurait dû les appeler zones à fortes exclusions"

Pour Bruno Choix, président national de la branche réparation et vente de la Fédération nationale automobile (FNA), "on va retomber sur des achats cohérents, avec un chiffre d'affaires équivalent au niveau d'il y a un an. On arrive à une période où les véhicules d'occasion en électrique deviennent abordables, autour de 12 000 euros. Il est là, le dilemme des automobilistes."

"Ces ZFE relevaient du non-sens. On aurait dû les appeler 'zones à fortes exclusions', car cela pose une question d'accessibilité budgétaire pour les clients", tacle Bruno Choix. Selon lui, le "leasing social doit être fait sur les véhicules électriques de seconde main, c'est tout l'enjeu. Il est nécessaire de franchir ce cap d'électrification."

Si la loi supprimant les ZFE a été adoptée, les automobilistes devront tout de même conserver leurs vignettes Crit'Air pour circuler à Lyon.

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