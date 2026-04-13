Du 20 au 24 avril, le cinéma UGC de Confluence diffusera des films policiers et de "gangster" à l'occasion du festival Mauvais Gones.

Du 20 au 24 avril prochain, le cinéma UGC Ciné Cité Confluence se transformera en une véritable immersion dans l’univers du crime à l’écran.

Dans le cadre du festival "Les mauvais Gones", le cinéma du 2e arrondissement remettra à l'honneur des films de "gangster". Cette nouvelle édition mettra notamment en lumière plusieurs œuvres marquantes, telles que Le Royaume, Drive, Sicario, Il Traditore et La Nuit nous appartient.

Au programme, des films cultes, mais aussi des soirées thématiques et des échanges avec des invités du monde du cinéma. Pour l'occasion, les séances seront proposées au prix de huit euros.

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