Julien Manzoni, directeur du centre Léo Lagrange de Décines, organisateur de BDécines, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

"Un auteur franco-italien, Virginio Vona, va réaliser une performance en direct. En vingt minutes, il réalisera une peinture, qui sera ensuite mise aux enchères."

C'est le genre de détail qui résume l'esprit de BDécines : un festival de bande dessinée qui ne se contente pas de faire défiler des auteurs derrière des tables de dédicaces. Pour son 25e anniversaire, le festival né à Décines-Charpieu confirme qu'il a su grandir sans perdre l'essentiel.

Samedi à 17h, sur la grande scène du Toboggan, Virginio Vona, auteur franco-italien, s'emparera d'une toile de deux mètres carrés et livrera une performance picturale en vingt minutes chrono. Une œuvre unique, créée sous les yeux du public, avant d'être mise aux enchères au profit des enfants de l'institut médico-éducatif de Décines. Difficile de trouver image plus juste pour un festival qui place la création au cœur de tout.

Car BDécines, c'est bien plus qu'un week-end. Toute l'année, des auteurs interviennent dans les écoles de la ville pour initier les enfants à la BD et au film d'animation. Le festival devient alors le moment de valoriser ces créations, le tremplin d'un travail mené dans la durée avec les habitants. Cette implication de terrain, portée par le centre Léo Lagrange et la ville de Décines , explique que le public, des plus jeunes aux adultes, s'y retrouve vraiment.

40 auteurs, BD de genre, jeunesse, comics, mangas

Cette édition anniversaire est placée sous le signe de Stan Silas, l'invité d'honneur qui signe l'affiche. Son univers décalé et son graphisme coloré, entre humour noir et inspiration manga, parlent autant aux ados qu'à leurs parents. Une sélection pensée au plus proche du terrain, comme toujours.

Une quarantaine d'auteurs de tous types (BD de genre, jeunesse, comics, mangas) sont attendus.

Le festival, dont Lyon Capitale est partenaire, se tient vendredi, samedi et dimanche. Ne ratez pas les vingt-cinq ans.

La liste des auteurs présents au festival BDécines 2026.

A noter : deux des sept auteurs de nouvelle BD de Lyon Capitale, Les 7 merveilles de Lyon, Anaïs Depommier et Morgane Velten, seront présents pendant le festival pour des dédicaces.

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La nouvelle bande dessinée Les Sept Merveilles de Lyon, publiée par Lyon Capitale

La retranscription intégrale de l'entretien avec Julien Manzoni

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Julien Manzoni, bonjour.

Bonjour.

Organisateur du festival BDécines qui a lieu ce week-end. 25e anniversaire. Il y a 25 ans, vous imaginiez que cela allait déjà durer aussi longtemps et l'ampleur que finalement le festival a prise ?

Alors moi, il y a 25 ans, je n'étais pas là, mais j'imagine que les gens qui ont créé le festival avaient pour but de le pérenniser, c'est une certitude. Par contre, qu'il prenne l'ampleur que l'on a atteinte cette année, je ne pense pas.

Donc plutôt une bonne nouvelle.

Oui, bonne nouvelle.

25 ans, si on regarde un peu en arrière, c'est quoi le bilan que vous pouvez tirer de ces 25 éditions ?

Le bilan que je tire des 25 éditions, c'est vraiment une progression très en accord avec le territoire et avec les volontés de chaque personne, parce que c'est le centre Léo Lagrange qui organise le festival BDécines...

...dont vous êtes le directeur.

Voilà, c'est ça, et on a la particularité de fonctionner en association. Cela veut dire que l'on écoute vraiment ce que les adhérents veulent faire et aussi ce que les habitants ont envie d'avoir dans leur commune. Le festival est une manifestation BD, mais qui est prise dans le prisme du territoire.

Ce que vous disiez, c'est que le territoire est très ancré, avec la ville de Décines et le Toboggan comme écrin. En quoi ce partenariat avec la ville est-il un atout pour ce festival qui vise clairement une ambition régionale ?

C'est un atout capital, dans le sens où la ville nous soutient depuis 25 ans et nous permet d'aller vers des publics en fragilité éducative, par exemple. BDécines, ce n'est pas qu'un week-end, c'est un travail culturel à l'année. L'atout majeur d'avoir un lien étroit avec un acteur de proximité comme la ville de Décines, c'est de pouvoir répondre au mieux à la demande des habitants.

Et ce que vous disiez, c'est que c'est un travail tout au long de l'année. Il y a beaucoup de choses, un lien entre la BD et l'école de manière générale, qui se fait tout au long de l'année. Vous pouvez nous en dire un petit mot ?

BDécines c'est un festival sur un week-end, mais c'est aussi un cycle éducatif qui se prolonge sur l'ensemble de l'année scolaire, et même pendant les grandes vacances. On a des ateliers dans les écoles où des auteurs viennent faire de la bande dessinée avec les enfants, ainsi que du film d'animation. Le festival devient le tremplin pour valoriser toutes ces créations.

Il y a une chose intéressante, c'est que ce festival touche tous les publics. Comment faites-vous dans la programmation pour satisfaire les plus jeunes, les adolescents et les adultes ? J'imagine que ce n'est pas forcément évident.

On est déjà proches de notre public, donc les enfants et les adolescents, on les connaît, et on sait ce qu'ils aiment. On est aussi un collectif, appelé comité auteurs, avec des partenaires comme la médiathèque de Décines. Ils ont un retour de la part des jeunes, des familles, pour savoir ce qu'ils apprécient et ce qu'ils souhaitent retrouver dans le festival. Cela nous permet d'être au plus proche du terrain et de proposer une sélection qui réponde vraiment aux envies des visiteurs.

Cette année, l'invité d'honneur, c'est Stan Silas. Il signe l'affiche ?

C'est ça, tout à fait.

Quelle est sa particularité ? Présentez-nous en quelques mots.

Stan Silas évolue dans un univers très décalé, avec des titres comme Lozer Apocalypse ou encore Norman, qui raconte l'histoire d'un enfant tueur en série. On est dans le décalage et l'humour. Il a aussi un graphisme très parlant pour les jeunes, un peu inspiré du manga, très dynamique et coloré. Nous sommes très contents du travail qu'il a réalisé sur l'affiche cette année.

Quand vous invitez ces auteurs, acceptent-ils facilement ? Vous évoquez un projet éducatif sur toute l'année, est-ce quelque chose qui les intéresse particulièrement ? Comment faites-vous pour les convaincre de venir, alors qu'il existe de nombreux festivals BD en France ?

Le comité auteurs réfléchit à cela. Je pense notamment à Karinka, une autrice de BD qui habite à Décines et qui travaille activement avec nous toute l'année. Elle a son réseau et propose aux auteurs, lors de différents salons, de participer à BDécines. Nous aussi, avec Patrick, bénévole chez nous, nous faisons les salons pendant l'hiver pour aller à la rencontre des auteurs, leur présenter le projet s'ils ne le connaissent pas encore. En général, cela se passe très bien : ils sont volontaires pour venir, donc nous n'avons pas beaucoup de difficultés à constituer un plateau artistique.

Dernière question rapidement : si on ne vient pas, qu'est-ce que l'on rate ?

Vous allez rater les 25 ans, l'anniversaire et la cérémonie. Je la mets en avant en premier lieu. Nous avons un auteur qui s'appelle Virginio Vona, un auteur franco-italien, qui va réaliser une performance en direct sur la grande scène du Toboggan, sur une toile de deux mètres carrés. En vingt minutes, il réalisera une peinture, qui sera ensuite mise aux enchères au profit des enfants de l'IME.

C'est intéressant. Et c'est quand ?

C'est le samedi à 17 heures.

Samedi à 17 heures, donc cela vaut le coup. On le rappelle, le festival commence vendredi et se poursuit samedi et dimanche. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lyoncapitale.fr. Merci beaucoup Julien Manzoni d'avoir été avec nous, à très bientôt, au revoir.