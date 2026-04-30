Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 1er au 3 mai

Match, concert, aviron... Lyon Capitale vous partage cinq bons plans pour occuper votre long week-end du 1er mai.

Demi finale de la Women's Champions League pour l'Ol Lyonnes

Crédit photo : OL.fr

Ce week-end, l'OL Lyonnes affrontera Arsenal en demi finale de la Women's Champions League. Le rendez-vous est donné à 15 heures samedi 2 mai au Groupama Stadium. L'occasion de venir supporter l'équipe lyonnaise qui se battra corps et âme contre les Londoniennes pour obtenir leur place en finale.

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Sara Landy à la Halle Tony Garnier

Pour bien débuter ce long week-end, Encore et 23:59 vous propose une soirée en compagnie de la légende de la hard techno Sara Landry. L'artiste américaine sera présente à la Halle Tony Garnier ce jeudi 30 avril pour un premier show à Lyon.

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Traversée de Lyon en aviron

©Aviron Union Nautique Lyon

Et si ce week-end était l'occasion de ramer, ou au moins, de regarder des gens ramer ? Vendredi 1er mai, plus de 200 rameurs traverseront Lyon en aviron le long de la Saône. L'occasion d'observer la ville sous un nouvel angle, en passant sous 16 ponts de la ville sur une distance totale de 35 km.

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Lyon coffee show

Les amoureux de café peuvent se réjouir. Depuis le 27 avril et jusqu'au 3 mai, le Heat de Confluence accueille le "Lyon Coffee Show" : un festival du café de spécialité mettant en avant une trentaine de torréfacteurs lyonnais. Au programme ? Des dégustations guidées, des ateliers pratiques, des conférences, mais aussi des rencontres avec les producteurs.

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Illusions Tour

Illusions Tour pose son chapiteau géant à Lyon pour 22 représentations Crédit photos: François Dehurtevent

Dernier bon plan à noter dans vos agendas : l'Illusion Tour. Après avoir déjà séduit plus de 200 000 spectateurs en France depuis février, l’Illusions Tour poursuit sa tournée et s’installe à l'hippodrome de Parilly (Bron) du 30 avril au 10 mai. L'occasion d'assister aux illusions spectaculaires du magicien Eric Lee.

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