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Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 1er au 3 mai

  • par Loane Carpano

    • Match, concert, aviron... Lyon Capitale vous partage cinq bons plans pour occuper votre long week-end du 1er mai.

    Demi finale de la Women's Champions League pour l'Ol Lyonnes

    Crédit photo : OL.fr

    Ce week-end, l'OL Lyonnes affrontera Arsenal en demi finale de la Women's Champions League. Le rendez-vous est donné à 15 heures samedi 2 mai au Groupama Stadium. L'occasion de venir supporter l'équipe lyonnaise qui se battra corps et âme contre les Londoniennes pour obtenir leur place en finale.

    Les informations ici.

    Sara Landy à la Halle Tony Garnier

    Pour bien débuter ce long week-end, Encore et 23:59 vous propose une soirée en compagnie de la légende de la hard techno Sara Landry. L'artiste américaine sera présente à la Halle Tony Garnier ce jeudi 30 avril pour un premier show à Lyon.

    Compléments d'informations en lien.

    Traversée de Lyon en aviron

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    ©Aviron Union Nautique Lyon

    Et si ce week-end était l'occasion de ramer, ou au moins, de regarder des gens ramer ? Vendredi 1er mai, plus de 200 rameurs traverseront Lyon en aviron le long de la Saône. L'occasion d'observer la ville sous un nouvel angle, en passant sous 16 ponts de la ville sur une distance totale de 35 km.

    En savoir plus ici.

    Lyon coffee show

    Les amoureux de café peuvent se réjouir. Depuis le 27 avril et jusqu'au 3 mai, le Heat de Confluence accueille le "Lyon Coffee Show" : un festival du café de spécialité mettant en avant une trentaine de torréfacteurs lyonnais. Au programme ? Des dégustations guidées, des ateliers pratiques, des conférences, mais aussi des rencontres avec les producteurs.

    Programmation complète ici.

    Illusions Tour

    Illusions Tour pose son chapiteau géant à Lyon pour 22 représentations Crédit photos: François Dehurtevent

    Dernier bon plan à noter dans vos agendas : l'Illusion Tour. Après avoir déjà séduit plus de 200 000 spectateurs en France depuis février, l’Illusions Tour poursuit sa tournée et s’installe à l'hippodrome de Parilly (Bron) du 30 avril au 10 mai. L'occasion d'assister aux illusions spectaculaires du magicien Eric Lee.

    Compléments d'informations dans notre article.

    Lire aussi : Chefs, concerts, recettes… Ce qui vous attend pour les dix ans du Lyon Street Food Festival

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