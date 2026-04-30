Actualité
Centre commercial Part-Dieu
Centre commercial de la Part-Dieu. ©Romane Thevenot

Lyon : un groupe de jeunes visé par une tentative d'extorsion au couteau à la Part-Dieu

  • par Romain Balme

    • Menacés au couteau en pleine nuit à la Part-Dieu, des jeunes ont été sauvés in extremis par un agent de sécurité.

    Un groupe de jeunes a été victime d'une extorsion au couteau près du centre commercial de la Part-Dieu. Un agent de sécurité est intervenu, les suspects ont été arrêtés par la police.

    Les faits se sont déroulés ce mercredi 29 avril aux alentours de 23 h 25, près du centre commercial de la Part-Dieu (3e arr.). Deux individus armés d'un couteau ont menacé un groupe de jeunes en tentant de les contraindre à donner leurs biens. Selon LyonMag, l'un des agresseurs aurait placé son arme sous la gorge de l'un des jeunes dans un but d'intimidation.

    Une situation qui aurait pu faire craindre le pire sans l'intervention d'un agent de sécurité. Celui-ci est parvenu à mettre un terme à la menace, ainsi qu'à maintenir les suspects sur place jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Ils ont été pris en charge par la police.

    Lire aussi : Lyon : deux blessés après des tirs près d'une station de métro du 9e arrondissement

    à lire également
    Lyon : mêlant habitat, santé et environnement, le projet Chemin des îles se poursuit dans le 7e arrondissement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : mêlant habitat, santé et environnement, le projet Chemin des îles se poursuit dans le 7e arrondissement 18:00
    Bons plans
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 1er au 3 mai 17:43
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : un groupe de jeunes visé par une tentative d'extorsion au couteau à la Part-Dieu 17:19
    Des travaux préparatoires prévus sur les routes du Rhône la semaine prochaine 16:48
    Chefs, concerts, recettes... Ce qui vous attend pour les dix ans du Lyon Street Food Festival 16:16
    d'heure en heure
    La Chambre régionale des comptes lance une campagne de participation citoyenne 15:45
    Le Conseil d'Etat confirme la dissolution de la Jeune Garde, mouvement antifasciste lyonnais 15:09
    Vue sur la colline de Fourviere et le vieux Lyon depuis les quais de Saône.
    Meurtre quai Pierre-Scize : un suspect interpellé à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry 15:07
    Lyon : deux blessés après des tirs près d'une station de métro du 9e arrondissement 14:24
    JO de Milan-Cortina : les athlètes mis à l'honneur à l'Elysée, Alpes 2030 en vue pour la Région 13:50
    A la Région, les écologistes refusent d'accueillir les JO Alpes 2030 13:13
    rue Grenette sans voiture lyon
    Rue Grenette : la Ville de Lyon lance dès aujourd’hui une concertation citoyenne 12:35
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Une première en France, l'Université Lyon 2 délivre un doctorat avec une administration publique 12:18
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut