Menacés au couteau en pleine nuit à la Part-Dieu, des jeunes ont été sauvés in extremis par un agent de sécurité.



Un groupe de jeunes a été victime d'une extorsion au couteau près du centre commercial de la Part-Dieu. Un agent de sécurité est intervenu, les suspects ont été arrêtés par la police.

Les faits se sont déroulés ce mercredi 29 avril aux alentours de 23 h 25, près du centre commercial de la Part-Dieu (3e arr.). Deux individus armés d'un couteau ont menacé un groupe de jeunes en tentant de les contraindre à donner leurs biens. Selon LyonMag, l'un des agresseurs aurait placé son arme sous la gorge de l'un des jeunes dans un but d'intimidation.

Une situation qui aurait pu faire craindre le pire sans l'intervention d'un agent de sécurité. Celui-ci est parvenu à mettre un terme à la menace, ainsi qu'à maintenir les suspects sur place jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Ils ont été pris en charge par la police.

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