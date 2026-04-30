Du 11 au 14 juin prochains, le Lyon Street Food Festival investira les Grandes Locos pour une édition anniversaire placée sous le signe de la pâtisserie et du voyage.

"Dix ans déjà". Cette année, le Lyon Street Food Festival fête son anniversaire. Du 11 au 14 juin prochains, l'événement investira les Grandes Locos pour une nouvelle édition. Si le temps passe, l'esprit reste le même : "Nous n'avons pas changé, nous restons fidèle à notre recette originel : food, musique et culture", annonce ce jeudi Emeric Richard, directeur du festival

Pour cette édition anniversaire, trois cultures seront mises en lumière : la Flandre, l'Amérique Latine et l'Italie. La pâtisserie sera également à l'honneur avec une line-up de 130 pâtissiers, dont de nombreux jeunes issus de la scène locale. Parmi eux, Clément et Pauline Marillier, Hugo Pralus, ou encore, Marvin Brandao et Alice de Oliveira. "Cette scène incarne le renouveau, la jeune garde de pâtissiers lyonnais", se réjouit Emeric Richard.

Plusieurs chefs pâtissiers lyonnais seront présents lors du festival.

La pâtisserie comme invité d'honneur

Pour l'occasion, les jeunes pâtissiers sortiront de leur zone de confort pour proposer des recettes inédites et originales. La pâtisserie Marillier proposera un kebab sucré aux touches de framboise, vanille et cacao. Un dessert autour de la fraise, de l'huile d'olive et de la mozzarella sera réalisé par les chefs d'Alma, tandis qu'Hugo Pralus se chargera d'un dessert glacé, bien loin de son habituelle "praluline". "Cet événement nous permet d'avoir plus de contact avec les clients que nous ne voyons pas le reste du temps quand nous sommes dans les labos", se réjouit déjà le chef roannais.

En parallèle des stands qu'ils tiendront, les chefs participeront à la conception d'une immense pièce montée, dont chaque étage sera confié à un pâtissier. Des chefs connus à l'international, tels que Nina Métayer, élue meilleure pâtissière du monde à deux reprises, seront également de la partie.

Un voyage culinaire

Côté salé, l'accent sera mis sur les saveurs flandre, italiennes et sud-américaines. Dix chefs flandres proposeront leurs classiques, à savoir, des croquettes de crevettes, des frites et bien sûr, du chocolat, mais aussi des plats étoilés. Les chefs italiens, choisis pour leur expertise dans la"pasta", vous transporteront quant à eux dans leur trattoria immersive "Little Italy". Spoiler, des raviolis en forme de coeurs et revisités à la carbonara seront proposés par Diego Accetuilli. Forte de son succès, l'Amérique latine disposera cette année de son propre corner : "la Cantina Latina". Au menu, de la street-food venue du Mexique, du Brésil, du Venezuela, de la Colombie et du Pérou.

La France et ses régions auront elles aussi droit à leur stand avec le "Festin français" et la "Vallée de la gastronomie", des corners "dédiés aux pépites de nos régions françaises", prévient Nathalie Montandreau, responsable communication du festival. Les viandards pourront quant à eux se laisser tenter par le "barbecue géant".

Les chefs pâtissiers d'Alma proposeront un dessert mêlant tarte à la fraise, huile d'olive et mozzarella.

Musique, culture...

"Avec la food on rassemble, avec la musique aussi", rappelle Emeric Richard. C'est pourquoi cette année encore, la programmation musicale du Lyon Street Food s'annonce fournie. L'événement débutera sous des airs d'électro disco funk, avec un dj set de Julien Granel et Maxime Gauvin le jeudi 11 juin. Autres artistes à l'affiche : Yuksek, Romane Santarelli, Pony Pony Run Run, ou encore, Guts. Des artistes émergents locaux seront également présentés par le Ninkasi Music Lab.

Plus de 400 ateliers participatifs et animations seront également organisés tout au long de l'événement. Au programme notamment, des cours de cuisine, du show-cooking, des ateliers de mixologie, de la danse, ou encore du street-art. Des expositions et des rencontres artistiques sont également programmées.

Billetterie

La billetterie pour l'événement est d'ores et déjà ouverte. Les billets sont en vente au prix de 10 euros et permettent d'accéder à l'événement de 11 h à 16 h, ou, de 18 h à minuit. La dernière soirée étant plus courte, les billets du dimanche soir sont vendus au prix de 8 euros. Pour profiter du pass quatre jours, il faudra débourser 20 euros.

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