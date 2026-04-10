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Illusions Tour pose son chapiteau géant à Lyon pour 22 représentations Crédit photos: François Dehurtevent

Illusions Tour pose son chapiteau géant à Lyon pour 22 représentations

  • par LR

    • Le plus grand spectacle itinérant de magie d’Europe fera étape à l’hippodrome de Parilly du 30 avril au 10 mai, avec l’ambition d’émerveiller près de 36 000 spectateurs.

    Après avoir déjà séduit plus de 200 000 spectateurs en France depuis février, l’Illusions Tour poursuit sa tournée et s’installe à Lyon pour une série de 22 représentations. Le spectacle prendra place sous un chapiteau chauffé de 1 650 places monté à l’Hippodrome de Parilly, transformé pour l’occasion en véritable "Zénith itinérant".

    Au cœur du show, le magicien Eric Lee promet une succession d’illusions spectaculaires : lévitations, apparitions et grandes illusions conçues avec des créateurs basés à Las Vegas. L’artiste s’envole notamment avec un piano à queue et fait surgir un hélicoptère devant des spectateurs installés à 360° autour de la scène.

    Pensé pour toute la famille, le spectacle mêle aussi numéros aériens, magie comique, mentalisme, quick-change primé et performances chorégraphiées. Transportée par 14 semi-remorques et plus de 70 techniciens et artistes, la production entend marquer l’agglomération lyonnaise avec cette étape majeure de sa tournée nationale.

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