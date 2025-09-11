Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Neuf chantiers programmés sur les routes départementales du Rhône la semaine prochaine

  • par La rédaction

    • Le Département du Rhône planifie plusieurs travaux de sécurisation et d'entretien du 15 au 21 septembre, avec des impacts variables sur la circulation selon les secteurs.

    Les automobilistes rhodaniens devront composer avec plusieurs perturbations routières cette semaine. Le Département programme neuf chantiers sur son réseau départemental, représentant un investissement de plus de 46 000 euros pour les opérations chiffrées.

    Les interventions les plus contraignantes concernent la RD82 à Chamelet, où des travaux de stabilisation d'un talus suite à un éboulement nécessiteront une fermeture complète de la route du 17 au 19 septembre (12 254 euros).

    Les autres chantiers imposent une circulation alternée : suppression d'obstacles sur la RD338 à Vindry-sur-Turdine (15-19 septembre, 14 584 euros), mise en sécurité sur la RD2 à Riverie, gravillonnage sur la RD67 à Sarcey et mise en conformité de glissière sur la RD138 à Saint-Cyr-sur-Rhône.

    Des travaux de plus longue durée sont également prévus, notamment une réfection de toiture sur la RD18 à Deux-Grosnes (18 septembre-9 octobre), aménagement d'eau potable sur la RD133 à Saint-Georges-de-Reneins (15 septembre-19 décembre) et sur la RD59 à Loire-sur-Rhône (19-30 septembre). Abattage d'arbres prévu sur la RD50 à Chaponost le 15 septembre.

    à lire également
    Final du défilé de la Biennale de la danse 2014, place Bellecour © Stéphane Rambaud
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 12 au 14 septembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Neuf chantiers programmés sur les routes départementales du Rhône la semaine prochaine 18:31
    Final du défilé de la Biennale de la danse 2014, place Bellecour © Stéphane Rambaud
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 12 au 14 septembre 18:03
    Lyon : déplacer le marché de Noël à Bellecour ? "Pas d'actualité" répond la mairie 17:35
    1er mai 2017 manifestation CGT
    18 septembre : le syndicat des pharmaciens de l'Ain appelle lui aussi à la grève 17:07
    À Vénissieux, la boucherie d'un supermarché chinois fermée après un contrôle sanitaire 16:28
    d'heure en heure
    Situation à Gaza : les Ecologistes demandent au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de sortir du silence 15:55
    Pour les Journées du patrimoine, la préfecture de l'Ain et l'Hôtel du département ouvriront leurs portes 15:19
    À Lyon, maire et préfet face aux commerçants au lendemain des manifestations 14:41
    trenitalia lyon paris
    Trenitalia ouvre ses ventes d'hiver et renforce sa ligne Paris-Lyon 14:31
    Haute-Savoie : les chiffres du tourisme estival en légère hausse 13:47
    Exposition : les encres aquarellées de Jo Lewis 12:58
    19, 20, 21 septembre : ce qu’il faut savoir sur les Journées du patrimoine 2025 à Lyon 12:17
    police Lyon
    L'homme grièvement blessé par balles à Lyon est mort 12:03
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut