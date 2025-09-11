Neuf chantiers programmés sur les routes départementales du Rhône la semaine prochaine

Le Département du Rhône planifie plusieurs travaux de sécurisation et d'entretien du 15 au 21 septembre, avec des impacts variables sur la circulation selon les secteurs.

Les automobilistes rhodaniens devront composer avec plusieurs perturbations routières cette semaine. Le Département programme neuf chantiers sur son réseau départemental, représentant un investissement de plus de 46 000 euros pour les opérations chiffrées.

Les interventions les plus contraignantes concernent la RD82 à Chamelet, où des travaux de stabilisation d'un talus suite à un éboulement nécessiteront une fermeture complète de la route du 17 au 19 septembre (12 254 euros).

Les autres chantiers imposent une circulation alternée : suppression d'obstacles sur la RD338 à Vindry-sur-Turdine (15-19 septembre, 14 584 euros), mise en sécurité sur la RD2 à Riverie, gravillonnage sur la RD67 à Sarcey et mise en conformité de glissière sur la RD138 à Saint-Cyr-sur-Rhône.

Des travaux de plus longue durée sont également prévus, notamment une réfection de toiture sur la RD18 à Deux-Grosnes (18 septembre-9 octobre), aménagement d'eau potable sur la RD133 à Saint-Georges-de-Reneins (15 septembre-19 décembre) et sur la RD59 à Loire-sur-Rhône (19-30 septembre). Abattage d'arbres prévu sur la RD50 à Chaponost le 15 septembre.