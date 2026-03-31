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Le 4 mars, Sytral Mobilités avait déjà déposé 400 livres dans le tramway à l’occasion de la Fête du livre de Bron. (Crédit Sytral Mobilités)

Quais du Polar à Lyon : TCL met 500 livres à disposition des voyageurs

  • par Romain Balme

    • Le réseau de transports met à disposition des voyageurs 500 livres de poches. Ce dispositif concerne uniquement le métro A et la ligne de tramway T1.

    Quand transport rime avec… lecture. À l'occasion de la 22e édition du festival des Quais du Polar qui se déroulera du vendredi 3 au dimanche 5 avril à Lyon, le réseau TCL met à disposition de ses usagers 500 livres de poche des collections 10/18 et Pocket. Vous pourrez ainsi retrouver des oeuvres de Sabrina Champenois, Guillaume Tion, Sylvain Chazot, ou encore Stéphanie Maurice.

    Des livres seulement dans le métro A et le tram T1

    Cette opération concernera uniquement les rames de la ligne A et de la ligne de tramway T1 le vendredi 3 avril. Pour rappel, cette édition des Quais du Polar est consacrée au thème :"chercheurs d'histoires : sciences et fictions." 

    Selon TCL, l'objectif de ce dispositif est de permettre aux voyageurs de "feuilleter, lire ou (re)découvrir un ouvrage lors de leur trajet avant de l’emporter, de l’échanger ou de le transmettre."

    Pour rappel, le festival se déroulera principalement au palais de la bourse, à l’Hôtel de Ville, au Théâtre Comédie Odéon mais aussi à l’Amphi Opéra (Opéra de Lyon) ou à la Chapelle de la Trinité.

    Lire aussi : Des événements organisés à l’université Lumière Lyon 2 pour le festival Quais du Polar 2026

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