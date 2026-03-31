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Villefranche-sur-Saône : un fast-food Pepe Chicken fermé pour travail dissimulé

  • par C.M.

    • La préfecture du Rhône a fermé l’établissement Pepe Chicken situé à Villefranche-sur-Saône pour une durée de trois mois.

    Le fast-food Pepe Chicken situé rue François Popy, à Villefranche-sur-Saône, a été fermé par la préfecture du Rhône après la découverte de travail dissimulé. L’établissement a fermé ses portes le 27 mars dernier, et ce, pour une durée de trois mois.

    Après un contrôle réalisé le 20 novembre dernier par les services CODAF, de l’URSAFF, des finances publiques et de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), il a été constaté que trois individus originaires du Bangladesh étaient employés illégalement par le propriétaire.

    Considérant que les faits rapportés "constituent l’infraction d’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre de travail prévue par l’article L.8251-1 du code du travail", les services de l’État ont estimé "nécessaire, eu égard à la gravité de l’infraction constatée à la réglementation du travail de prendre une mesure de fermeture administrative."

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