Le prix du CESER, visant à récompenser des initiatives ayant amélioré les conditions de vie des habitants de la région, ouvre sa phase de candidature.

Le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional ouvre la phase de candidature de sa 6ème édition du Prix du "CESER". Toute personne souhaitant partager une initiative ayant amélioré les conditions de vie des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes est invitée à candidater sur le site internet du CESER à partir de ce mardi 31 mars.

Quels critères d'éligibilité ?

Pour être sélectionnées, les initiatives devront répondre à plusieurs critères. Elles devront notamment avoir servi l'intérêt général, être les plus efficientes possibles, comporter un caractère innovant à l'échelle régionale, reproductibles et inspirantes et être pérennes.

Les intéressés ont jusqu'au 8 juin pour déposer leur candidature. Une phase de sélection retiendra dix finalistes. Ces derniers seront ensuite invités à présenter leur initiative lors de la cérémonie de remise des prix programmée le 14 décembre prochain.

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