Des événements organisés à l’université Lumière Lyon 2 pour le festival Quais du Polar 2026

L’université Lumière Lyon 2 accueillera plusieurs événements à l’occasion de la 22e édition de Quais du Polar. Une rencontre avec l’écrivain Franck Thilliez est notamment prévue le 3 avril.

L’événement approche à grands pas. Alors que la 22e édition du festival Quais du Polar se déroulera du 3 au 5 avril à Lyon, l’université Lumière Lyon 2 participera, elle aussi, aux festivités.

Pour l’occasion, plusieurs étudiants en anthropologie proposent par exemple, sous forme de podcast, une enquête en 5 épisodes réalisée à partir d’échanges avec des auteurs, lectrices ou encore libraires qui font "vivre le roman noir".

Lire aussi : Littérature, cinéma, sciences : à Lyon, la 22ème édition de Quais du Polar dévoile son programme

Rencontres, atelier ouvert au public…

En parallèle, l’établissement accueillera l’écrivain Franck Thilliez le 3 avril pour une rencontre exceptionnelle. L’auteur discutera des liens d’influence entre justice et psychiatrie avec des enseignants et des experts en droit ou en psychologie, dont Daniel Zagury, qui a notamment travaillé sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès.

Les bibliothèques universitaires inviteront, quant à elles, le journaliste d’investigation Jake Adelstein pour évoquer l’adaptation de son livre autobiographique Tokyo vice en série télévisée. L’événement sera animé par des étudiants du master Métiers du livre et de l’édition ainsi que du master Cinéma et audiovisuel. Mais il n’y a pas que les étudiants qui pourront profiter de la programmation : le samedi 4 avril, l’atelier "meurtre à l’université", consacré à la criminologie, sera, en effet, ouvert au public. L’objectif ? Se glisser dans la peau de spécialistes en neurocognition et criminologie et résoudre une enquête.

Lire aussi : L'Université Lyon 2 mise sur la licence professionnelle comme tremplin vers l'emploi