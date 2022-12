Quai du Polar 2023 : 19e édition du 31 mars au 2 avril à Lyon

La 19e édition du festival lyonnais Quai du Polar aura lieu du 31 mars au 2 avril 2023. Au programme, trois thématiques majeures : p olar espagnol, roman noir et journalisme et roman d'espionnage.

Cette année, le festival résonnera à travers des projets musicaux, cinématographiques et pluridisciplinaires. Les auteurs seront ainsi invités à participer à des rencontres dans les musées, cinémas, théâtres, bibliothèques et librairies, pour des projets originaux autour de l’art.



Plus de 120 auteurs seront présents pendant 3 jours à Lyon pour célébrer le genre noir et participer à des conférences, rencontres, lectures, dédicaces, présentations de films et animations. Parmi eux, Michel Bussi, Bernard Minier ou encore Olivier Norek.



Trois thématiques explorées

Le polar espagnol : ce dernier connaît un nouvel essor depuis le milieu des années 2000, et est devenu un véritable phénomène éditorial comme culturel.

"Roman noir et journalisme" : des formes d'écriture qui partagent beaucoup selon les organisateurs. Ces derniers affirment que le polar s’intéresse souvent à l’actualité et à ses faits divers.

Le roman d'espionnage : avec un hommage à John Le Carré et son œuvre, L’espion qui venait du froid. Dans le climat géopolitique actuel, cette thématique semble toute trouvée.

