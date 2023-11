Festival Parole Ambulante : rien n’est plus comme avant

Sous la houlette de Thierry Renard (écrivain et poète, directeur de l’Espace Pandora), le festival Parole Ambulante, avec le thème “Rien n’est plus comme avant”, entend interroger l’ensemble des événements qui ont bouleversé le monde depuis, notamment, la récente pandémie de Covid-19.

À Lyon, dans la métropole et en région, Parole Ambulante investit de nombreux lieux, familiers et insolites. Sous différentes formes : musiques (du monde) et autres univers sonores (enregistrements), arts plastiques (expositions, installations), performances théâtrales, rencontres et lectures poétiques…

L’édition 2023 rendra hommage à deux auteurs contemporains qui ont compté, et qui comptent, dans la vie de l’Espace Pandora depuis la création de l’association en 1985. Yvon Le Men, à l’occasion de ses soixante-dix ans et de ses quarante années d’écriture. Et Laurence Nobécourt, marraine du festival et autrice du splendide Opéra des oiseaux (sorti en 2022).



Parole Ambulante – Du 4 au 10 novembre. Lectures, rencontres, expos, spectacles, randonnées poétiques dans les lieux partenaires… Bibliothèque de la Part-Dieu, Maison des Passages, théâtre des Marronniers, théâtre Sous Le Caillou, Ferme du Vinatier et dans d’autres lieux. Programmation intégrale sur : espacepandora.org