La 7e édition du prix littéraire annoncera les lauréats au printemps 2024. En attendant, le jury a dévoilé sa sélection. Dix ouvrages sont retenus.

Le prix littéraire lyonnais Montluc Résistance et Liberté récompense chaque année un écrivain français ou étranger qui "interroge les pratiques contemporaines de résistance à l’oppression sous toutes ses formes ou dont l’œuvre constitue en elle-même un acte de résistance". Pour cette 7e édition, dix auteurs ont été sélectionnés. L’annonce des 5 finalistes se fera fin janvier 2024. La proclamation du prix aura lieu début avril 2024.

Les ouvrages retenus sont : Charrue tordue, de Itamar Vieira Junior, (éd. Zulma), L’Invincible été de Liliana de Cristina Rivera Garza (éd. Globe), Les ciels furieux de Angélique Villeneuve (éd. Le Passage), Magnifique, de Jean-Félix de La Ville Baugé (éd.Télémaque), Les conditions idéales, de Mokhtar Amoudi (éd. Gallimard), Suite inoubliable, de Akira Mizubayashi, (éd. Gallimard), L’enfant dans le taxi, de Sylvain Prudhomme, (éd. Minuit), Convoi pour Samarcande, de Gouzel Iakhina, (éd. Noir sur Blanc), Un monde de ciel et de terre, de Aleksandar Hemon, (éd. Calmann-Levy) et Tosca, de Murielle Szac, (éd. Emmanuelle Collas).

Programmation hors les murs

chaque année, le jury décerne également un prix spécial récompensant une BD ou un document (essai, récit, etc.). Le jury, co-présidé par Jean-François Carenco et Jean-Laurent Lastelle, est composé de personnalités, écrivains, journalistes, libraires et artistes : Kaouther Adimi, lauréate 2023, Maritsa Boghossian, Sophie Brocas, Sorj Chalandon, Françoise Cloarec, Jean D’Amérique, Kerenn Elkaïm, Raphaëlle Epstein-Richard, Isabelle Hausser, Emmanuel Hoog, Nathalie Jakobowicz, Jean-Marc Levent, Sarah Moon, Ernest Pignon-Ernest, Christian Schiaretti, Béatrice Soulé.

L’an dernier, Kaouther Adimi recevait le Prix pour son roman Au vent mauvais, publié aux éditions du Seuil, et le Prix spécial du jury était attribué à Bertrand Guillot pour L’Abolition des privilèges aux éditions les Avrils.