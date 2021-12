En 2022, Quai du Polar sera de retour à Lyon du 1er au 3 avril

Pour sa 18e édition, le festival Quai du Polar retrouvera les musées, cinémas, théâtres ou encore librairies de Lyon après une édition 2021, un peu particulière, où nombre d’événements étaient organisés en extérieur en raison du Covid-19. Du 1er au 3 avril, le rendez-vous international des passionnés de "policiers" mettra à l’honneur les "villes du polar".

Déplacé du printemps au mois de juillet en 2021, le festival Quai du Polar retrouvera en 2022 ses habitudes au coeur de la ville de Lyon. Durant trois jours, du 1er au 3 avril, les passionnés de roman noir, de film policier, mais plus généralement de toutes les facettes de l’univers du polar, se presseront à Lyon pour rencontrer auteurs et réalisateurs.

Lors de cette 18e édition, les organisateurs ont décidé de mettre à l’honneur les "villes du polar". "Villes mondes, villes sombres, villes en mutation et villes utopiques", seront ainsi au coeur de la programmation du festival avec des auteurs venus des quatre coins de la planète, d’Afrique du Sud, en passant par l’Uruguay, la Corée du Sud, l’Angleterre ou encore les États-Unis et l’Allemagne sans oublier la France. Un moyen de "renouer avec la dimension internationale" de Quai du Polar, font valoir les organisateurs.

Les adaptations à l'honneur

Depuis près de 20 ans, l’idée du festival reste avant tout d’explorer le polar sous toutes ses formes : cinéma, littérature, série, théâtre… mais cette année, le curseur sera poussé un peu plus loin avec une attention particulière portée aux adaptations. Passage du livre à l’écran, du film au livre, du texte au podcast ou encore du roman à la BD, tous les types d’adaptation seront abordés afin de montrer la richesse du genre qui "ne cesse de se décliner au travers de nombreux supports et d’étendre son influence sur de nouveaux secteurs culturels", explique l’organisation du festival.

Au total, plus de 120 autrices et auteurs seront attendus dans les musées, cinémas, théâtres, bibliothèques et librairies de Lyon en 2022. Parmi les quelques noms déjà dévoilés on retrouve : John Grisham, Ragnar Jonasson, Laurent Joffrin, Guillaume Musso, David Joy ou encore Jørn Lier Horst et Christina Sweeney-Baird.