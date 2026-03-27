La gendarmerie relève plusieurs infractions lors d’un contrôle près de Lyon

Image d’illustration d’un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.

Lors d’un contrôle à Tassin-la-Demi-Lune, la brigade motorisée de Dardilly a relevé 17 infractions au code de la route.

La brigade motorisée de Dardilly s’est rendue à Tassin-la-Demi-Lune, près de Lyon, le 25 mars dernier pour effectuer une série de contrôle.

En 2 heures, les gendarmes ont pu constater plusieurs infractions au contrôle de la route, dont 7 franchissements de feux rouges ainsi que 10 automobilistes ayant leur téléphone au volant.

Sur ses réseaux sociaux, la gendarmerie du Rhône rappelle que la sécurité routière "est l’affaire de chacun."