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Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
Image d’illustration d’un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.

La gendarmerie relève plusieurs infractions lors d’un contrôle près de Lyon

  • par la rédaction

    • Lors d’un contrôle à Tassin-la-Demi-Lune, la brigade motorisée de Dardilly a relevé 17 infractions au code de la route.

    La brigade motorisée de Dardilly s’est rendue à Tassin-la-Demi-Lune, près de Lyon, le 25 mars dernier pour effectuer une série de contrôle.

    En 2 heures, les gendarmes ont pu constater plusieurs infractions au contrôle de la route, dont 7 franchissements de feux rouges ainsi que 10 automobilistes ayant leur téléphone au volant.

    Sur ses réseaux sociaux, la gendarmerie du Rhône rappelle que la sécurité routière "est l’affaire de chacun."

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