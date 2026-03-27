Lyon : la ligne F2 du funiculaire à l'arrêt du 7 au 22 avril

Du 7 au 22 avril, les usagers ne pourront pas emprunter la ligne de funiculaire F2, à cause d'une opération de maintenance. Des bus-relais sont mis à disposition.

La ligne de funiculaire F2 (Vieux-Lyon / Fourvière) ne fonctionnera pas du 7 au 22 avril prochain, annonce TCL dans un communiqué. En cause, l'opération de maintenance annuelle du matériel. Concrètement, un technicien "passera au crible l’intégralité des infrastructures, du matériel roulant et des dispositifs de sécurité."

Point central de cet examen, les essais de freinage à pleine charge en conditions réelles. A noter que ces procédures sont régulièrement prises en compte par les services de l'État (STRMTG). L'objectif est de garantir aux usagers un niveau de fiabilité optimal.

Pour combler ce manque de services, des bus-relais seront mis à disposition des usagers entre les stations Fourvière, Saint-Just et Minimes. De son côté, la ligne de funiculaire F1 sera renforcée avec un départ toutes les 7’ à 10’ sur toute la période de l’inspection.

Les horaires des bus-relais pendant la maintenance du F2

Premier départ de Fourvière en direction de Saint-Just : 05h50

Dernier départ de Fourvière en direction de Saint-Just : 22h54

Premier départ de Saint-Just en direction de Fourvière : 06h00

Dernier départ de Saint-Just en direction de Fourvière : 23h00