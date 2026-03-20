Jean-Michel et Alexandre Aulas ont décidé de faire appel dans le cadre de leur procès contre Rue 89 pour diffamation. Le média indépendant lyonnais est donc à nouveau convoqué devant la justice le 2 juin prochain.

Ils l'avaient annoncé lors de leur jugement en janvier dernier. "Estimant que les propos publiés par Rue89Lyon, par leurs insinuations relatives à une prétendue évasion fiscale totalement mensongère porte atteinte à leur honneur et à leur réputation", Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre Aulas ont bel et bien fait appel dans le cadre de leur procès contre Rue 89 pour diffamation. Le média indépendant lyonnais est donc à nouveau convoqué au tribunal correctionnel de Lyon le 2 juin prochain.

Pour rappel, le tribunal correctionnel avait relaxé Rue 89 en janvier dernier, jugeant que "les propos poursuivis ne contenaient pas d'allégations diffamatoires". Le directeur du groupe Holnest et son père avaient quant à eux été condamnés à verser 3.369 euros aux journalistes de Rue89Lyon pour rembourser leur frais de justice. Face à cette décision de justice, les deux Aulas ont donc décidé de faire appel : "Ce n’est plus le chef d’entreprise, mais bien le candidat à la mairie de Lyon qui décide de poursuivre cette procédure que nous avons qualifiée, à plusieurs reprises, de procédure bâillon (...) S’il venait à être élu, le début de mandat de Jean-Michel Aulas serait donc marqué par un procès contre un média lyonnais", rappelle le média indépendant.

"Procédure abusive"

Le groupe Holnest, contrôlé par Jean-Michel Aulas, avait porté plainte pour diffamation après la publication en octobre 2023 d'un article sur un investissement fait par le groupe familial aux Etats-Unis. L'enquête intitulée "La famille Aulas s'envole en jet privé vers des paradis fiscaux" était centrée sur la société américaine Embassair, spécialisée dans l'accueil de jets privés de luxe en Floride, cofondée par Jean-Michel Aulas.

Lors de l'audience le 18 novembre, les avocats de l'homme d'affaires avaient dénoncé l'utilisation de certains termes - "Sociétés offshore", "poupées russes", "écran de fumée" - visant selon eux à "insinuer que M. Aulas fait de l'évasion fiscale". L'avocat de Rue89 avait pour sa part dénoncé une "procédure abusive", estimant que les journalistes avaient fait leur travail en posant des questions.

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