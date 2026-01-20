Jean-Michel Aulas, ancien président de l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui candidat aux Municipales de 2026 à Lyon. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Attaqué en diffamation par la société familiale de Jean-Michel Aulas, Holnest, Rue89Lyon a finalement obtenu gain de cause ce mardi 20 janvier devant le tribunal judiciaire de Lyon.

En pleine campagne électorale, la décision était attendue. Et elle donne tort à Jean-Michel Aulas et sa famille, qui avaient attaqué en novembre 2023 le média indépendant Rue89Lyon pour diffamation après la publication le 16 octobre 2023 de ce que les plaignants qualifiaient alors d'"informations calomnieuses" sur un investissement fait par le groupe familial aux Etats-Unis.

L'enquête du média lyonnais intitulée "La famille Aulas s'envole en jet privé vers des paradis fiscaux" était centrée sur la société américaine "Embassair", spécialisée dans l'accueil de jets privés de luxe, que l'ex-président de l'OL s'était félicité d'avoir cofondée dans son autobiographie publiée en mars 2023.

Lire aussi : Accusé par les Aulas de diffamation, le média indépendant Rue89Lyon devant la justice

Dans l'article visé, Rue89Lyon évoquait "un marché fructueux et climaticide" et des "sociétés offshore imbriquées façon poupées russes" administrées par un cabinet luxembourgeois, en précisant avoir utilisé la base de données "Open Lux" compilée par un consortium de médias internationaux à partir de datas publiques disponibles au Luxembourg. Il est fait notamment référence au fait que la société-mère d'Embassair est basée dans le Delaware. Domicile légal de milliers de grandes entreprises, cet Etat américain est connu pour sa fiscalité avantageuse.

La procédure abusive pas retenue

Le 18 novembre dernier, lors du procès devant la 6e chambre presse du tribunal correctionnel de Lyon, le journaliste Moran Kerinec, co-auteur de l'article et son directeur de publication, avaient demandé à la justice de condamner le camp Aulas pour procédure abusive et le remboursement des frais liés à la procédure. Une demande rejeté par le tribunal qui a rendu son verdict ce mardi. Le camp Aulas devra néanmoins rembourser les frais d'avocat du média lyonnais à hauteur de 3370 euros.

"Cette décision est un message envoyé par la justice qui nous dit que l'on a bien fait de faire ce travail et que c'est un travail d'intérêt général" s'est félicité Pierre Lemerle, directeur de publication du média, à la sortie de l'audience ce mardi. "Le tribunal a reconnu que notre travail avait été sérieux et qu'il était basé sur des preuves fondées" a également réagi Moran Kerinec, l'un des journalistes auteurs de l'article.

Pour l'heure, Jean-Michel Aulas et sa famille n'ont pas précisé s'ils faisaient appel de la décision.