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Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Incendie d'une conduite de gaz à Lyon : huit personnes relogées et des dégâts importants

  • par Loane Carpano

    • Dans la nuit du 18 au 19 mars, un incendie de voiture propagé à une conduite de gaz a provoqué d'importants dégâts dans le 9e arrondissement de Lyon.

    Dans la nuit du mercredi 18 et jeudi 19 mars, un incendie de voiture se propageait sur la conduite de gaz d'un appartement dans le 9e arrondissement de Lyon. Selon les dernières informations du Progrès, l'incendie se serait déclaré aux alentours de 1 h 30, avant de se propager à une seconde voiture, puis à la conduite de gaz, à hauteur du 4, rue des Trois-Maisons, dans le quartier Valmy. Au total, une soixantaines de pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour éviter une explosion due au gaz.

    Si aucun blessé n'est à déplorer, onze habitants ont été évacués et pris en charge à la mairie. Le bâtiment à quant à lui subit d'importants dégâts. Huit personnes ont par ailleurs dû être relogées.

    Par précaution, un périmètre de sécurité a été installé le temps des opérations de secours. Le gaz a été coupé dans le secteur, privant près de 560 foyers de ce dernier.

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