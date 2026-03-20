Lyon : un homme blessé par balle, le suspect toujours recherché

Dans le 8e arrondissement, des tirs ont été observés ce mardi 17 mars. Le suspect a pris la fuite, il est activement recherché par les forces de l'ordre.

Ce mardi 17 mars, des coups de feu ont été entendus dans le 8e arrondissement de Lyon. Un homme a été touché par au moins un des projectiles selon ActuLyon. Les faits se sont déroulés vers 21 h 30 entre le boulevard des Etats-Unis et la rue Villon. A l'origine des tirs, un seul homme, toujours recherché par les forces de l'ordre. Il aurait pris la fuite à l'aide d'une trottinette. L'arme n'a pas encore été identifiée.

Un seul homme aurait été blessé sur le haut du corps, il a été pris en charge pas le Samu 69, puis transporté direction l'hôpital Edouard Herriot. Son pronostic vital n’était vraisemblablement pas engagé à ce moment. A noter qu'une enquête est ouverte afin de retrouver le suspect et de comprendre les circonstances de ses actes.