Actualité
SAMU Lyon voiture
La victime a été transporté à l’hôpital Edouard Herriot @WilliamPham

Lyon : un homme blessé par balle, le suspect toujours recherché

  • par Romain Balme

    • Dans le 8e arrondissement, des tirs ont été observés ce mardi 17 mars. Le suspect a pris la fuite, il est activement recherché par les forces de l'ordre.

    Ce mardi 17 mars, des coups de feu ont été entendus dans le 8e arrondissement de Lyon. Un homme a été touché par au moins un des projectiles selon ActuLyon. Les faits se sont déroulés vers 21 h 30 entre le boulevard des Etats-Unis et la rue Villon. A l'origine des tirs, un seul homme, toujours recherché par les forces de l'ordre. Il aurait pris la fuite à l'aide d'une trottinette. L'arme n'a pas encore été identifiée.

    Un seul homme aurait été blessé sur le haut du corps, il a été pris en charge pas le Samu 69, puis transporté direction l'hôpital Edouard Herriot. Son pronostic vital n’était vraisemblablement pas engagé à ce moment. A noter qu'une enquête est ouverte afin de retrouver le suspect et de comprendre les circonstances de ses actes.

    à lire également
    Des prix cassés : La brasserie Georges organise une vente de sa vaisselle

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    SAMU Lyon voiture
    Lyon : un homme blessé par balle, le suspect toujours recherché 09:39
    Des prix cassés : La brasserie Georges organise une vente de sa vaisselle 09:37
    Municipales à Lyon : les Socialistes recadrent Aulas et ses "méthodes indignes" 08:40
    JO 2030 : le Cojop, en "transition", continue de chercher son numéro 2 08:06
    Haute-Savoie : un alpiniste italien tué et un autre blessé par une chute de pierres 07:56
    d'heure en heure
    Eliminé par le Celta Vigo, l'OL prend la porte dès les 8e de finale de Ligue Europa 07:54
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:46
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur à Lyon, jusqu'à 17 degrés ce vendredi 07:14
    Véronique Sarselli
    "La dynamique d’alternance est en marche", pronostique Véronique Sarselli 07:00
    Olivier Berzane
    "La honte n’est pas de notre côté", contre-attaque l'écologiste Olivier Berzane 19/03/26
    Jean-Michel Aulas / Grégory Doucet
    Municipales à Lyon : "les abstentionnistes sont la clé", avance le politologue Daniel Navrot 19/03/26
    Auvergne-Rhône-Alpes : les effectifs intérimaires augmentent dans la région 19/03/26
    Villeurbanne se dote d'un "pollinarium" pour prévenir les allergies printanières 19/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut