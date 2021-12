Primaire LR : Valérie Pécresse sera la candidate des Républicains pour la présidentielle 2022

Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France et candidate LR à la présidentielle (Photo par Pascal GUYOT / AFP)

Samedi 4 décembre, les adhérants du parti Les Républicains ont voté pour départager Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Ils ont élu Valérie Pécresse pour les représenter à l'élection présidentielle de 2022.

Au premier tour, quatre candidats étaient dans un mouchoir de poche, entre 22 et 25 %, au congrès des Républicains pour désigner le ou la candidate à la présidentielle. Éric Ciotti (25,5 %), député LR des Alpes-Maritimes, et Valérie Pécresse (25 %), présidente de la région Île-de-France, étaient passés au second tour. C'est finalement Valérie Pécresse qui a été élue samedi 4 décembre, par les adhérents du parti des Républicains, avec 60,95 % des voix. Éric Ciotti remporte 39,05 % des voix. Soit 20 points d'avance pour la candidate.

À l'issue du premier tour, alors que l'outsider Éric Ciotti avait créé la surprise en arrivant en tête, elle avait reçu les soutiens des trois candidats perdants : Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin.

Chacun leur tour, les deux prétendants s'étaient déplacés dans la Métropole de Lyon pour des meetings. Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement et Béatrice de Montille, conseillère municipales à Lyon, soutiens des candidats, étaient venus sur le plateau de Lyon Capitale TV dans l'émission 6 minutes chrono.

