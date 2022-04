Présidentielle : Le Pen était en tête au 1er tour dans une seule commune de la Métropole de Lyon, et au 2nd ?

À Quincieux, dans la Métropole de Lyon, Marine Le Pen (RN) s'était imposée d'une courte tête au 1er tour de l'élection présidentielle. Dimanche 24 avril, la candidate d''extrême droite a été devancée par Emmanuel Macron lors du second tour.

Dans cette commune de la Métropole de Lyon le rapport s’est donc inversé depuis le premier tour de l'élection présidentielle. Dimanche 24 avril, pour le second tour, Emmanuel Macron est arrivé en tête (LREM) dans une place forte de Marine Le Pen : Quincieux. En effet, Marine Le Pen y était arrivée première lors du 1er tour avec 27,66%), Emmanuel Macron suivant de près avec 27,23% et Jean-Luc Mélenchon, troisième, avec 16,63%. Il s'agissait de la seule des 59 communes de la Métropole de Lyon où la candidate du Rassemblement national s'était imposée au 1er tour.Par ailleurs, n 2017, Le Pen était déjà arrivée en tête du 1er tour en 2017, avec 28,35% des voix, devant Macron (22,34%) et Fillon (20,71%).

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 2 570

Taux d’abstention : 19,26 %

Votes blancs : 108

Votes nuls : 28

Parti Candidat(e) Nombre de voix % exprimés La République en marche (LREM) Emmanuel Macron 1 037 53,48 Rassemblement National (RN) Marine Le Pen 902 46,52

Cette fois-ci, Marine Le Pen n'a pas conservé son avance dans la petite commune de 3500 habitants. Emmanuel Macron est arrivé en tête de ce 2e tour à Quincieux avec un score de 53,48 %. Marine Le Pen, elle, a terminé 2e avec 46,52% des votes exprimés. Sur les 2570 inscrits, 1037 ont voté pour Macron et 902 ont mis un bulletin Marine Le Pen dans l'urne.

