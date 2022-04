Quincieux, 3500 âmes, est la seule des 59 communes de la Métropole de Lyon où Marine Le Pen est arrivée en tête (d'une courte tête) au 1er tour de la présidentielle. Reportage.

Devant le célèbre restaurant de la commune "Tante Yvonne", en plein coeur du village, Monique et Jean, retraités, papotent du débat entre Macron et Le Pen de mercredi soir. Ils ne s'en cachent pas, même s'ils ne veulent pas être photographiés, tous deux ont voté pour "Marine" au 1er tour. Ils le referont au 2nd, dimanche. "Je pense que Macron est plus compétent économiquement, il n'y a pas de doute, mais il ne règle pas les problèmes", souffle Monique.

Quels problèmes ? "J'ai voté en privilégiant la question de l'insécurité", reconnait-elle. "Je veux voir comment ça se passerait avec le Rassemblement national au pouvoir, ajoute-t-elle. J'ai toujours voté à droite, Chirac, Sarkozy, mais au final ils n'ont pas fait grand chose".

Tout au nord de la Métropole de Lyon, pour 9 voix, Marine Le Pen est arrivée en tête au 1er tour à Quincieux (27,66%) devant Emmanuel Macron (27,23%) et Jean-Luc Mélenchon (16,63%). C'est la seule des 59 communes de la Métropole de Lyon où la candidate du Rassemblement national a viré en tête au 1er tour.

Emmanuel Macron a surperformé dans les autres communes du Val-de-Saône ou des Monts-d'Or mais pas à Quincieux. Ce n'est pas forcément une surprise d'ailleurs. En 2017, au 1er tour, Le Pen était déjà arrivée en tête, et plus largement, avec 28,35% des voix, devant Macron (22,34%) et Fillon (20,71%).

Quincieux, l'une des communes les plus rurales de la Métropole de Lyon

"Le Rassemblement National est fort à Quincieux, à toutes les élections, ces dernières années", analyse le maire centre-droit de la commune, Pascal David. Je suis assez satisfait cette année. Parce que bien qu'il soit devant, on est la seule commune de la Métropole où c'est le cas, la différence est très faible".

Le maire donne son explication : "Quincieux, on est une commune beaucoup plus rurale que les autres communes du secteur, on a grandi avec beaucoup d'agriculteurs, d'habitants de zone rurale. On a à proximité des communes où il peut y avoir des problèmes, comme à Trévoux. Il n'y a pas de soucis particuliers à Quincieux mais c'est une crainte d'une partie de nos administrés". Au 1er tour en 2022, comme en 2017 d'ailleurs, Marine Le Pen a surperformé dans les zones rurales. Quincieux n'échappe pas à la "règle". D'ailleurs, en analysant les résultats dans la Métropole, la candidate RN fait ses meilleurs scores dans les communes les plus aux extrémités de la Métropole, à Quincieux donc (27,66%) mais aussi à Jonage (28,93%) où elle est devancée d'une courte tête par Macron, à Mions (26,02%), à Corbas (26,80%), à Solaize (23,30%). Les communes les plus rurales de la Métropole. Quand Le Pen fait moins de 9% à Lyon.

Pourtant, la commune est plutôt prospère. Avec l'un des taux de chômage les plus bas de la Métropole, largement en dessous du taux de chômage moyen sur l'ensemble de la Métropole de Lyon. Le revenu moyen par habitant est quant à lui équivalent à celui des communes voisines de Saint-Germain-au-mont-d'Or ou Genay.

"On veut continuer à vivre tranquillement, note Roger, qui joue à la pétanque avec des amis derrière la mairie. "Quincieux, c'est sympa, il fait bon vivre, on ne veut pas que ça change". Roger a voté Zemmour au 1er tour, il votera "Marine" au 2nd. "J'ai regardé le débat, je trouve qu'elle a été très calme, très posée. J'ai voté Zemmour au 1er car je le pense davantage capable de vraiment changer les choses et de faire ce qu'il dit".

"On n'a pas de problèmes particuliers à Quincieux mais beaucoup d'habitants ne veulent juste pas que leur cadre de vie soit bouleversé"

Un peu plus loin, Paul, qui travaille dans les ressources humaines, a lui voté Jadot au 1er tour. Il votera Macron au 2nd "sans hésitation" pour faire "barrage à l'extrême droite". "J'habite à Quincieux depuis 15 ans. C'est vrai, ici, le RN est très haut. C'est typique du vote rural RN. On l'a vu au 1er tour, Marine Le Pen est arrivée en tête dans plus de 22 000 communes françaises je crois. On n'a pas de problèmes particuliers mais beaucoup d'habitants ne veulent juste pas que leur cadre de vie soit bouleversé. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. On a quelques repas endiablés entre amis".

A Quinicieux, il n'est pas question de désert médical, d'absence de service public, de problèmes de transports, de sentiment d'abandon de l'Etat, ni même de tout sauf Macron. Cela revient rarement dans les discussions. "Par les bords de Saône, on est à une bonne trentaine de minutes de Bellecour, ça se fait bien, note Patricia, devant la pharmacie". Devant la mairie, Sylviane, assistante commerciale, a elle voté Pécresse au 1er tour. Elle votera Macron au 2nd. "J'hésitais entre voter blanc et voter Macron, mais le débat m'a confirmé qu'il était le seul à avoir la stature pour diriger le pays. Au 1er tour, j'ai voté à droite par habitude, un peu par tradition. Marine Le Pen n'est pas de droite pour moi, elle veut juste tenter de récupérer le vote de ceux qui se sentent oubliés et laissés de côté en promettant tout et n'importe quoi".

Quincieux grandit aussi. Et vient de dépasser les 3500 habitants. Comme Loïc, arrivé il y a deux ans. Ingénieur, il vivait avant à Lyon. Il a voté Mélenchon au 1er tour. Au 2nd, il ne sait toujours pas. "J'ai regardé le débat. Au fond de moi, je sais que je dois voter contre Marine Le Pen. Mais j'en ai tellement marre de voter contre à chaque fois...", reconnaît-il. La sociologie de la commune évolue. "On a de nouveaux habitants qui arrivent régulièrement, qui arrivent de Lyon, de zones plus denses. On est passés à 3500 habitants. On a un autre type de population qui arrive. Le score du RN à Quinicieux est en train de se réduire car la commune grossit", conclut le maire.