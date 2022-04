Près de 14 millions d’électeurs français ont refusé dimanche 24 avril de départager Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN) lors du second tour de l’élection présidentielle, l’abstention atteignant 28% au niveau national. Dans la Métropole de Lyon, la moyenne est quasiment similaire, mais des disparités importantes existent entre les communes de l’Ouest et l’Est lyonnais, les habitants des secondes ayant beaucoup moins voté.

Pour la première fois de la Ve république, hors cohabitation, un président sortant a été réélu au suffrage universel direct dimanche 24 avril. En remportant 58,5 % des suffrages exprimés, Emmanuel Macron (LREM) a devancé Marine Le Pen (RN), pointée à 41,45%. Après une campagne électorale marquée par le Covid et par la guerre en Ukraine, qui a montré une forte lassitude démocratique des Français, l’abstention est toutefois en forte hausse en France. Avec 28% d’abstentionnistes, soit environ 14 millions d’électeurs, elle atteint même des sommets en se rapprochant du record de 1969 et en dépassant de trois points celle de 2017.

C’est simple, plus d’un tiers du corps électoral français a décidé de ne pas faire de choix entre les deux candidats à l'Élysée dimanche 24 avril. Un constat partagé dans la Métropole de Lyon, où l’abstention atteint 28,27% au second tour, en forte progression par rapport au 1er tour lors duquel 22,48% des Grands Lyonnais ne s’étaient pas exprimés. Un désengagement électoral qui tranche avec la première victoire d’Emmanuel Macron en 2017, où l’abstention avait atteint 22,02% au 1er tour et 25,62% au second dans la Métropole de Lyon.

Fracture entre l'Est et l'Ouest lyonnais

La carte interactive ci-dessous répertorie l’abstention dans les 59 communes de la Métropole et les 9 arrondissements de Lyon lors des deux tours de 2017 et 2022 afin de vous permettre d’observer cette évolution. Plus la couleur d’une commune est foncée, moins ses habitants ont voté.

Par exemple, au second tour plus d’un électeur sur deux de Vaulx-en-Velin ne s’est pas exprimé (50,4 % d’abstention), il s’agit du record dans la Métropole de Lyon pour ce scrutin. À l’inverse, la plus forte mobilisation est enregistrée à Montanay, au nord de Lyon, où 83,71% des habitants ont voté. De manière générale, on observe que la mobilisation dans les communes de l’Est lyonnais est beaucoup plus faible que dans celles de l’Ouest lyonnais.

À Lyon, la mobilisation dépasse la moyenne nationale

Au centre, Lyon affiche une belle participation par rapport à la moyenne nationale et voit même une baisse de son abstention par rapport à 2017. Dimanche, seulement 21 % des Lyonnais ne se sont pas rendus dans les urnes lors du 2e tour, contre 24,12 % en 2017. En revanche, comme il y a cinq ans, l’abstention a progressé de trois points entre les deux tours. Un phénomène similaire est enregistré au niveau national où c'est seulement la troisième fois que cela se produit après 1969 et 2017.

Pour découvrir le taux d’abstention dans votre commune, il vous suffit de chercher le nom de celle-ci dans la barre de recherche ci-dessous ou simplement de cliquer sur le territoire qui vous intéresse.