Actualité
Le lyonnais, Paul Seixas avec l’Èquipe DÈcathlon . ©PHOTOPQR/LE PROGRES/Sonia BARCET – Saint-Chamond 11/06/2026 – TOUR AURA.
Article payant

Du parc de la Tête-d’Or au Tour de France : aux origines de la comète Paul Seixas

  • par Vincent Guiraud

    • Paul Seixas s’apprête à découvrir, à 19 ans, le mythique Tour de France qui débute ce samedi 4 juillet. Le jeune cycliste lyonnais, formé entre Rhône et Saône, est déjà considéré comme le plus grand espoir du cyclisme français. De ses débuts à Lyon sur le vélodrome du parc de la Tête-d’Or à ses premiers coups d’éclat sur les routes du Beaujolais, retour sur le parcours d’un champion lyonnais d’exception.

    Ça dépasse l’entendement”, “Du jamais-vu”, “Phénoménal”. Quand on évoque le nom de Paul Seixas et ses performances récentes, les superlatifs ne manquent pas. Après un printemps couronné de succès [voir palmarès], le jeune Lyonnais de 19 ans s’apprête cet été à participer à son premier Tour de France. Une ascension fulgurante débutée entre Rhône et Saône sur le vélodrome du parc de la Tête-d’Or et qui pourrait bien le mener très vite au sommet du cyclisme mondial.

    “Un moteur de Ferrari dans une carrosserie de Twingo”

    Lorsqu’il est arrivé au club, on a senti très tôt qu’il avait un petit quelque chose que les autres n’avaient pas”, se remémore Marc Pacheco, l’un de ses premiers entraîneurs au Lyon Sprint Evolution, club que le jeune Lyonnais, qui vit dans le 8e arrondissement, rejoint à l’âge de 8 ans. “Il était déjà incroyable sur le vélo”, confirme Mickaël Buffaz, entraîneur principal au LSE et ancien coureur professionnel. Passionné et ultra motivé, le jeune Paul marque les esprits de tous ses éducateurs. “La première fois que je l’ai vu, je me suis dit que j’avais en face de moi un futur vainqueur du Tour de France”, affirme même Mickaël Buffaz à propos du tout jeune Lyonnais.

    Il vous reste 82 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Près de Lyon : une mère met à la porte ses cinq enfants, l’aide sociale intervient
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Article payant Du parc de la Tête-d’Or au Tour de France : aux origines de la comète Paul Seixas 10:00
    Près de Lyon : une mère met à la porte ses cinq enfants, l’aide sociale intervient 09:30
    Lyon : une marche contre les violences sexuelles organisée ce samedi 09:00
    vigilance sècheresse rhone lyon
    Canicule : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:30
    Un samedi marqué par le retour des fortes chaleurs, jusqu’à 32 degrés attendus à Lyon 08:00
    d'heure en heure
    Sandrine Serpentier-Linares, médiatrice de la Ville de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Sandrine Serpentier-Linares : "La mobilité et le stationnement arrivent en priorité" parmi les saisines de la médiatrice de Lyon 07:00
    Olivier Araujo, maire LR de Charly
    Plaintes pour viols à Charly dans un centre périscolaire : un ancien adjoint monte au créneau contre le maire Olivier Araujo 03/07/26
    Football : on connait le calendrier complet d’OL Lyonnes pour la saison 2026-2027 de Première Ligue 03/07/26
    Radiant-Bellevue : Victor Bosch veut “faire coexister des publics différents” en cassant les codes 03/07/26
    Aurélie et Gauthier les fondateurs de Tiramiisu. ©AnaïsLauvin
    On a testé Tiramiisu, la nouvelle adresse gourmande à Lyon 03/07/26
    Ain : la concertation sur la méga-usine Safran de Saint-Vulbas entre dans sa dernière ligne droite 03/07/26
    “On ne lâchera rien” martèle le préfet Étienne Guyot suite aux violences à Rillieux-la-Pape 03/07/26
    Football : un nouvel ailier belge débarque à l’OL 03/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut