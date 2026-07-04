Paul Seixas s’apprête à découvrir, à 19 ans, le mythique Tour de France qui débute ce samedi 4 juillet. Le jeune cycliste lyonnais, formé entre Rhône et Saône, est déjà considéré comme le plus grand espoir du cyclisme français. De ses débuts à Lyon sur le vélodrome du parc de la Tête-d’Or à ses premiers coups d’éclat sur les routes du Beaujolais, retour sur le parcours d’un champion lyonnais d’exception.

“Ça dépasse l’entendement”, “Du jamais-vu”, “Phénoménal”. Quand on évoque le nom de Paul Seixas et ses performances récentes, les superlatifs ne manquent pas. Après un printemps couronné de succès [voir palmarès], le jeune Lyonnais de 19 ans s’apprête cet été à participer à son premier Tour de France. Une ascension fulgurante débutée entre Rhône et Saône sur le vélodrome du parc de la Tête-d’Or et qui pourrait bien le mener très vite au sommet du cyclisme mondial.

“Un moteur de Ferrari dans une carrosserie de Twingo”

“Lorsqu’il est arrivé au club, on a senti très tôt qu’il avait un petit quelque chose que les autres n’avaient pas”, se remémore Marc Pacheco, l’un de ses premiers entraîneurs au Lyon Sprint Evolution, club que le jeune Lyonnais, qui vit dans le 8e arrondissement, rejoint à l’âge de 8 ans. “Il était déjà incroyable sur le vélo”, confirme Mickaël Buffaz, entraîneur principal au LSE et ancien coureur professionnel. Passionné et ultra motivé, le jeune Paul marque les esprits de tous ses éducateurs. “La première fois que je l’ai vu, je me suis dit que j’avais en face de moi un futur vainqueur du Tour de France”, affirme même Mickaël Buffaz à propos du tout jeune Lyonnais.