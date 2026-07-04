Lyon : une marche contre les violences sexuelles organisée ce samedi

Une mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles est prévue ce samedi 4 juillet à Lyon. (Photo Hadrien Jame)

Une nouvelle mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles se tiendra à Lyon ce samedi 4 juillet.

Ce samedi, à l’appel de plusieurs associations féministes et de défense des droits des enfants, un cortège partira à Lyon depuis la préfecture du Rhône pour rejoindre le palais de justice (5e arrondissement) afin de réclamer un renforcement de la lutte contre les violences sexuelles et une meilleure prise en compte de la parole des victimes. Le rendez-vous est fixé à 16 heures. La manifestation s’inscrit dans une journée de mobilisation nationale organisée dans plusieurs villes de France.

Les organisateurs indiquent que cette mobilisation sera notamment dédiée à la mémoire de Lyhanna, dont la mort a profondément pointé du doigt les défaillances judiciaires sur la manière dont les signalements de violences sexuelles sur mineurs sont traités.

Les associations réclament une loi-cadre

Au-delà de l’hommage, les manifestants entendent maintenir la pression sur le gouvernement en faveur de l’adoption d’une loi-cadre contre les violences sexuelles. Les associations souhaitent obtenir un texte qui traite l’ensemble des sujets : prévention, protection des victimes, accompagnement, formation des professionnels et réponse de la justice.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé qu’une proposition de loi portée par la députée socialiste Céline Thiébault-Martinez serait examinée à l’automne.

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