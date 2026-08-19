Près de Lyon : un feu de forêt en cours, déclenché par un pyromane ?

Un feu de forêt est en cours dans le secteur de Vaugneray. @Pierre Perret

Un incendie s’est déclaré ce mercredi 19 août vers 11h dans le secteur du bois du Barthélémy, à Vaugneray, à l’ouest de Lyon.

Les sapeurs-pompiers du Rhône sont mobilisés depuis la fin de matinée à Vaugneray pour un feu de végétation. L’incendie s’est déclaré vers 11h, dans le secteur du bois du Barthélémy, près de Lyon. Deux foyers ont été identifiés. À 14h, environ 5 000 m² de végétation avaient déjà été ravagés par les flammes.

Deux hélicoptères bombardiers d’eau mobilisés

Le dispositif déployé est conséquent. 38 sapeurs-pompiers et une vingtaine d’engins participent aux opérations. "Deux hélicoptères procèdent actuellement à des largages d’eau", indique la préfecture du Rhône, qui précise que les secours bénéficient également de l’appui de la gendarmerie. Aucune habitation n’est actuellement menacée. "Évitez les secteurs et respectez les consignes de sécurité des autorités", rappelle cependant la préfecture.

Ce nouvel incendie à Vaugneray inquiète sérieusement. Plusieurs habitants indiquent sur les réseaux sociaux qu’il s’agirait encore d’un acte d’un pyromane. En effet, entre fin juin et début juillet, les secours avaient éteint une dizaine d’incendies. Le dernier départ de feu criminel remonte au 3 juillet dernier. La piste d’un pyromane n’est donc pas à exclure pour ce nouveau feu de forêt.

L’intervention des pompiers est toujours en cours ce mercredi après-midi. L’un des deux foyers a pu être fixé. En revanche, le second reste plus difficile à maîtriser en raison de son emplacement.

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