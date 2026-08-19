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Un incendie criminel s’est produit ce mercredi à Villeurbanne. @Capture vidéo

Villeurbanne : une voiture incendiée aux cocktails Molotov dans une affaire d’antisémitisme en Thaïlande

  • par Corentin Lucas

    • Un incendie volontaire s’est déclaré mercredi matin dans le quartier de Saint-Jean, à Villeurbanne. Deux cocktails Molotov ont été retrouvés sur place, dont un intact.

    Il était environ 5 heures du matin, ce mercredi 19 août, lorsqu’une voiture a été incendiée dans le nord du quartier de Saint-Jean, à Villeurbanne. Un cocktail Molotov aurait été lancé contre le véhicule, provoquant un important incendie. Les flammes se sont rapidement propagées à un jardin ainsi qu’à un garage. Les occupants des lieux auraient aperçu plusieurs personnes dans leur jardin au moment des faits, avant qu’elles ne prennent la fuite.

    Les forces de l’ordre se sont rendues sur place afin d’effectuer les premières constatations. Deux cocktails Molotov ont été découverts, dont l’un n’avait pas été utilisé.

    Une affaire qui trouve son origine en Thaïlande

    Selon les premiers éléments rapportés par Le Progrès, cet incendie pourrait être lié à une polémique née en Thaïlande. Un jeune homme originaire de l’agglomération lyonnaise, qui serait à la tête du Samui Exotic Park, un zoo, fait actuellement l’objet d’accusations d’antisémitisme. Une vidéo relayée sur X le montrerait en train de bousculer une personne.

    Mardi, le compte du Samui Exotic Park aurait également publié une photographie montrant un drapeau israélien barré d’un panneau d’interdiction, installé à proximité d’une cible humaine utilisée pour des exercices de tir.

    Après l’incendie de Villeurbanne, le responsable du parc a réagi sur les réseaux sociaux en publiant notamment une vidéo du sinistre. Dans un message particulièrement virulent, il affirme que des individus ont jeté des cocktails Molotov contre le domicile de sa mère : "Les sans c*uilles (…) ont jeté des cocktails Molotov sur la maison de ma mère", écrit-il.

    Le responsable du parc conclut son message par une menace : "Vous avez signé votre arrêt de mort tous seuls".

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