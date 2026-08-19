Villeurbanne : un individu se serait vengé d’une rupture en tirant des coups de feu contre la porte d’un logement

Des tirs ont visé la porte d’un appartement de la rue Chevreul, située à Villeurbanne, mardi 18 août en fin d’après-midi.

Mardi 18 août, aux alentours de 18h30, plusieurs coups de feu ont été tirés en direction de la porte d’un logement situé rue Chevreul, dans le secteur de Grandclément à Villeurbanne. La victime, un homme âgé d’une quarantaine d’années, se trouvait dans le logement au moment des faits. Ce dernier n’a pas été blessé par les tirs.

Plusieurs personnes auraient participé à cette action, selon les premiers éléments rapportés par Le Progrès. Les enquêteurs envisageraient la piste d’une vengeance liée à une rupture amoureuse.

L’opération aurait ainsi pu être commanditée depuis la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône par un détenu. Ce dernier serait proche d’une femme avec laquelle le Villeurbannais ciblé aurait eu un différend.

Une enquête est en cours.

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