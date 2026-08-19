Lyon : un incendie se déclare sur une péniche près du musée des Confluences

Un feu s’est déclaré à l’intérieur d’une péniche stationnée sur le Rhône, près du musée des Confluences, ce mercredi 19 août au petit matin.

Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés tôt ce mercredi 19 août à Lyon. Peu avant 5h30, un incendie s’est déclaré à l’intérieur d’une péniche stationnée le long du quai sur le Rhône, à proximité du musée des Confluences (Lyon 2e).

Alertés rapidement, les secours ont dépêché une trentaine de soldats du feu, épaulés par trois engins, pour maîtriser les flammes. Grâce à l’intervention de ces derniers, l’incendie a pu être contenu et ne s’est pas propagé à l’ensemble du bateau. La péniche est restée à flot malgré le sinistre. À 7h10, le feu était considéré comme éteint.

Aucun blessé n’a été signalé. Les secours n’ont également constaté aucune pollution du Rhône liée à l’incendie selon Le Progrès. L’origine du sinistre n’a, à ce stade, pas été précisée.

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