Près de Lyon : un enseignant visé par des menaces, il porte plainte

A Feyzin, les enseignants d'un collège ont exercé leur droit de retrait ce jeudi 19 mars après-midi. En cause, des menaces proférées par un parent à l'encontre d'un enseignant.

Ce sont des faits que l'on ne devrait pas observer au sein des établissements scolaire. Au sein du collège Frédéric-Mistral de Feyzin, l'ensemble du corps enseignant a exercé son droit de retrait ce 19 mars dans l’après-midi rapporte le Progrès. En cause selon eux, des menaces proférées par un parent d’élève à l'encontre d’un enseignant. Celui-ci a porté plainte.

Tout commence lorsque le père d'un élève de 6e demande à obtenir un rendez-vous avec le professeur d'EPS. Il reproche à l'enseignant des sanctions trop fréquentes contre son fils, ainsi que du harcèlement. Lors de cette réunion du 19 mars, en présence du parent, de l'enseignant, mais aussi de la professeure principale de l'élève et de la proviseure adjointe le ton monte et le parent aurait profané des menaces, "c'est comme ça que l'on fait des Samuel Paty", explique un témoin présent sur les lieux à nos confrères.

Visiblement touché, le professeur d'EPS porte plainte, entrainant un droit de retrait global au sein des équipes enseignantes, qui songeait même à entamer une grève. Selon le rectorat, certains de leur représentants auraient été reçus par la direction de l'établissement, et un dialogue serait en cours.

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