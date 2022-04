Pour rappel, le pont de Couzon est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et de 2,5 mètres de haut.

Ce n'est pas la 1ère fois que ce pont subit une telle mésaventure. Fermé le 23 avril 2021, le pont de Couzon avait rouvert aux automobilistes le 1er septembre après plusieurs mois de travaux. La Métropole de Lyon avait dû débourser plus de 400 000 euros pour réparer et sécuriser l’ouvrage après le passage d’une bétonnière de 32 tonnes, alors que le pont est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.