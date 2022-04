Ce mardi 19 avril, l'ARS a confirmé auprès de Lyon Capitale que deux cas "d'hépatite aiguë sévère d'origine inconnue" sont suspectés dans la région lyonnaise. La pathologie a déjà touché des enfants outre-Manche, au Royaume-Uni.

Depuis plusieurs jours, des pays européens subissent une flambée de cas d'hépatite d'origine inconnue. Cette pathologie du foie - semble-t-il virale - toucherait en priorité les enfants de moins de 10 ans. Au Royaume-Uni, plusieurs mineurs ont même dû subir une transplantation. Et il pourrait que cette infection du foie soit arrivée en France, et plus précisément en Auvergne-Rhône-Alpes.

Deux cas suspectés

Selon les informations du Progrès, que Lyon Capitale est en mesure de confirmer, deux cas d'"hépatite aiguë sévère d’origine inconnue" sont suspectés dans la région. L'Agence Régionale de Santé de la région nous a confirmé que deux enfants pourraient être touchés. "C'est en cours d'investigation", confie l'ARS.