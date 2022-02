Ca faisait longtemps. Fermé à deux reprises en 2021, une fois avec plusieurs mois de travaux, le pont de Couzon est de nouveau fermé à la circulation automobile depuis mardi soir. Un camion hors gabarit a arraché le portique de sécurité.

Un camion hors gabarit a arraché le portique de sécurité du pont de Couzon mardi soir, le 8 février, vers 18h. Le pont de Couzon est donc fermé à la circulation automobile jusqu'à nouvel ordre.

Les vélos et les piétons peuvent encore traverser la Saône, entre Couzon et Rochetaillée, à cet endroit. Le pont restera fermé jusqu'à l'installation d'un nouveau portique de sécurité.

Pour rappel, le pont de Couzon est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et de 2,5 mètres de haut.

Ce n'est pas la 1ère fois que ce pont subit une telle mésaventure. Fermé le 23 avril 2021, le pont de Couzon avait rouvert aux automobilistes le 1er septembre après plusieurs mois de travaux. La Métropole de Lyon avait dû débourser plus de 400 000 euros pour réparer et sécuriser l’ouvrage après le passage d’une bétonnière de 32 tonnes, alors que le pont est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Pour prévenir un nouvel incident de ce genre, la collectivité avait donc procédé à l’installation de portiques aux deux entrées du pont. Haut de 2,50 m, ils devaient, en principe, empêcher ou dissuader les chauffeurs de poids lourds de traverser. Peine perdue, puisque fin septembre un camion hors gabarit avait tenté de forcer le passage de l’un des portiques, occasionnant, de nouveau, la fermeture du pont pour plusieurs jours.