Le pont de Condrieu, qui relie le Rhône et l’Isère, accueillera de nouveau les automobilistes en 2027.

Fermé à la circulation automobile depuis le mois de mai 2025 pour cause de défaillance des câbles qui le maintiennent, le pont de Condrieu est toujours interdit aux véhicules à ce jour. En effet, de grands travaux de consolidation y sont menés depuis septembre dernier afin de sécuriser cet axe routier très emprunté pour traverser le Rhône en reliant Condrieu (Rhône) aux Roches-de-Condrieu (Isère). Seuls les piétons et les cyclistes sont autorisés à emprunter le pont.

Mercredi 1er juillet, une réunion publique, organisée par les départements du Rhône et de l’Isère, qui dirigent le projet, a rassemblé près de 300 habitants des deux communes concernées. L’objectif était de tenir informer la population de l’évolution du chantier.

"Les premiers tubes métalliques ont été enfoncés dans le lit du Rhône et les poutres métalliques permettant de relier ces palées sont installées. En parallèle, des études de trajectographie permettant de simuler les conditions de navigation avec des courants modifiés par la présence des palées se sont déroulées jusqu’en mai 2026", expliquent les représentants des deux départements dans un communiqué.

Diminuer au maximum les risques

Ces études ont révélé qu’il existerait un risque très élevé de chocs des bateaux sur les palées. "Au regard de ces résultats, les Départements du Rhône et de l’Isère se sont immédiatement engagés dans une démarche de réduction des risques", annoncent-ils. Et d'ajouter : "Une adaptation du projet consistant en une solution mixte qui complète les palées avec un haubanage a pu être proposée, compte-tenu du dévoiement à court terme de la canalisation de gaz propylène et la mise en service d’une canalisation enterrée sous le fleuve, attendue pour la fin du mois de septembre 2026".

Le retour des véhicules sur le pont de Condrieu est, pour l'heure, programmé pour l’été 2027. Il faudra donc prendre son mal en patience, d’autant plus que seuls les véhicules légers, pesant moins de 3,5 tonnes, seront autorisés à circuler. Et cela se produira si tout se déroule parfaitement.

Depuis le début des travaux, plusieurs couacs se sont produits. Le 28 mai dernier, toute la circulation avait été coupée en raison de l'affaiblissement d'un des câbles qui maintenait le pont. Puis, lorsque le Rhône a eu un débit supérieur à la normale, la consolidation de l’édifice a dû être arrêtée temporairement. De quoi embarrasser les usagers du pont de Condrieu.

Lire aussi : Pont de Condrieu : un chantier de 13 millions d’euros pour sécuriser l’ouvrage