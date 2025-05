Le pont de Condrieu fermé à la circulation mardi 3 mai

En marge d'une procédure de surveillance, le pont de Condrieu permettant de relier les départements de l'Isère et du Rhône sera fermé à la circulation mardi 3 mai.

Le pont reliant les Roches-de-Condrieu en Isère et Condrieu dans le Rhône est fermé à la circulation ce mardi 6 mai. Déjà fermé plusieurs jours d'avril dans le cadre de travaux préparatoires, le pont de Condrieu sera cette fois inaccessible par mesures préventives, en marge de la procédure de surveillance. Pour rappel, une rénovation complète de l'édifice devrait avoir lieu d'ici quelques années.

Si la date de réouverture du pont est pour l'heure inconnue, le département du Rhône indique que cette dernière sera communiquée "dans les meilleurs délais suite à l'inspection technique de l'ouvrage." En attendant, les usagers sont invités à emprunter la RD 386, RD 1086 et RD7, puis RD 37B et RD 4 dans le sens nord-sud. Dans le sens inverse, il faudra rouler sur la RD 4 et RD 4G, puis RD 45e et RD 386.

