Actualité
Pont de Condrieu. (@Département du Rhône)

Pont de Condrieu : un chantier de 13 millions d’euros pour sécuriser l’ouvrage

  • par La Rédaction

    • Le pont reliant Condrieu (Rhône) à Les-Roches-de-Condrieu (Isère) entre dans une phase de travaux d’urgence. Objectif : consolider l’ouvrage sans fermer l’accès aux piétons et cyclistes.

    Comme annoncé lors de la réunion publique du 24 juin, les opérations de confortement du pont de Condrieu ont débuté depuis le fleuve. Le chantier, d’un coût de 13 millions d’euros financés à parts égales par les départements du Rhône et de l’Isère, doit durer dix mois.

    L’installation d’un atelier nautique et de barges permettra aux entreprises d’intervenir sur le lit du Rhône, avec notamment la pose de pieux pour soutenir le tablier. Durant les travaux, seuls les véhicules devront suivre des déviations, le pont restant ouvert aux circulations douces.

    Un expert judiciaire suit également les impacts sur les riverains, tandis qu’une expérimentation est menée avec la CNR pour adapter la navigation fluviale, explique le département du Rhône dans un communiqué de presse.

